Il passaggio del testimone: ecco su chi puntare tra Inter e Napoli

Un passaggio del testimone che rappresenta, simbolicamente, il big match. Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa stagione, che affronterà il suo (probabile) successore, Lautaro Martinez. La Scala del Calcio come palcoscenico della sfida, per dimenticare l’eliminazione dalla Champions League: il Football Players Exchange schiera questi protagonisti.

Quest’ultima si basa su un indice, elaborato da Wallabies , che utilizza più di 7.000 variabili per ogni giocatore ad ogni match disputato, in modo da fornire il valore più accurato possibile garantendo affidabilità e trasparenza agli utenti.

Non che ci fosse bisogno del supporto dei numeri per dire che la stagione dei partenopei è di tutt’altro livello rispetto alla passata. Ecco che, proprio per questo, il big match di domenica sera può offrire una motivazione in più alla squadra di Calzona, colpita nell’orgoglio dal distacco siderale in campionato e dalla netta sconfitta per 0-3 del Maradona. Il posticipo di Serie A si giocherà anche sul Football Players Exchange di CSA , la piattaforma online in cui è possibile puntare su circa 400 calciatori provenienti dai top campionati europei.

A dieci giornate dalla fine del campionato è già arrivato il primo verdetto: il Napoli sarà costretto a scucire il tricolore dal petto . Aritmeticamente, infatti, sono troppi i 31 punti accumulati tra i campioni d’Italia in carica e l’attuale capolista , l’Inter di Inzaghi, per poter permettere una rimonta.

Football Players Exchange Inter-Napoli: da Pavard a Lautaro, gli assi nella manica di Inzaghi

Mostrare a tutti che, quest’anno, il tricolore è giusto si tinga di nerazzurro. La partita di domenica, quattro giorni dopo la cocente delusione di Madrid, può essere considerata la prova finale per la capolista. Inter che, data l’importanza della partita, non dovrebbe fare troppo turnover, scelta strategica adottata da Inzaghi nelle ultime apparizioni in campionato. Con La Champions che si è chiusa in anticipo, ecco che le ultime energie della stagione verranno dirottate, interamente, sulla Serie A.

In difesa un ruolo fondamentale lo avrà Benjamin Pavard (PAV28), colpo del mercato estivo dei nerazzurri e piacevole sorpresa della stagione (+6% di valore). A lui l’arduo compito di marcare Kvaratskhelia, che vive un momento di forma non eccezionale ma, pur sempre, rappresenta un pericolo per le difese avversarie.

Centrocampo che vedrà, con tutta probabilità, il ritorno in pianta stabile di Hakan Calhanoglu (CAL20), dopo i 45 minuti in casa del Bologna. Il turco ha vissuto, finora, la migliore stagione in carriera, condita da ben 11 gol in tutte le competizioni. Il duello centrale con Lobotka promette spettacolo e, da lì, passerà molto del risultato di domenica in quel di San Siro.

La fase offensiva dell’Inter sarà affidata, senza alcun dubbio, a Lautaro Martinez (LAU10). Il “Toro”, reduce dal rigore fallito in casa dell’Atletico Madrid, è il capocannoniere della Serie A da mesi ed è il giocatore più quotato dei nerazzurri (70,43 milioni). Una performance stagionale di +21% che lo porta a essere il titolare che di più ha visto aumentare la sua valutazione: è, infatti, Davide Frattesi (FRA16) il giocatore che più ha over performato quest’anno (+22%), seppur entrando spesso dalla panchina.

Football Players Exchange Inter-Napoli: i partenopei si affidano a Osimhen e all’ex Politano

“Vorrei ma non posso”. Può essere sintetizzata così la stagione del Napoli, a maggior ragione dopo l’uscita dalla Champions League. La partita persa allo Stadio Olimpico, in terra catalana, rispecchia bene un’annata no per i partenopei: tre cambi di allenatore (contando anche Spalletti a fine stagione scorsa), finale persa in Supercoppa proprio contro i nerazzurri e un deludente settimo posto in campionato.

Nella sfortunata trasferta in Spagna, una delle poche note positive risponde al nome di Amir Rrahmani (RRA13), autore del bel gol che ha tenuto il Napoli in gioco per più di un tempo. Il kosovaro ha sofferto molto la partenza di Kim, a fine stagione scorsa, ma ora sembra aver preso in mano il reparto difensivo partenopeo. Domenica sera ci sarà da fare gli straordinari, con due clienti scomodi come Lautaro e Thuram.

L’antica legge del gol, quello dell’ex. Matteo Politano (POL21) spera di poter confermare questa regola non scritta che, spesso, si conferma letale. Nonostante sia il giocatore meno quotato del Napoli in piattaforma (11,98 milioni), l’esterno romano ha vissuto tre stagioni in maglia nerazzurra, senza però lasciare il segno in maniera importante. A quota 7 gol in campionato, Politano conosce bene il Giuseppe Meazza e vuole dimostrarlo in campo.

È l’unico giocatore del Napoli che ha visto aumentare la propria valutazione da inizio anno, seppur un misero +1%. Victor Osimhen (OSI09) è la vera speranza di mister Calzona e dei tifosi partenopei: il terminale offensivo che può mettere in difficoltà una difesa solida come quella nerazzurra. Il “duello” con Lautaro è intrigante, ancor di più dopo l’appannata prestazione di Barcellona del nigeriano.

In una stagione non all’altezza della precedente, comunque, Osimhen è il giocatore più quotato in campo sul Football Players Exchange (70,74 milioni) e ha raggiunto 13 gol in tutte le competizioni. Pronto, dunque, a sfidare San Siro, uno stadio che non porta benissimo al numero 9: il 21 novembre 2021, infatti, uno scontro aereo con Skriniar gli causò la frattura a zigomo e orbita sinistra. Dal rientro in campo ecco che appare l’iconica mascherina, da cui il nigeriano non si è più separato.

Le formazioni, e i rispettivi protagonisti, sono così delineati. La spunterà l’Inter, confermandosi schiacciasassi del campionato e avvicinando ancor di più la seconda stella? O la voglia di riscatto del Napoli porterà i partenopei a portar via punti dalla Scala del Calcio? Il verdetto arriverà domenica sera, anche il Football Players Exchange gioca Inter-Napoli.

Football Players Exchange, come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop e convertire gli euro o criptovalute nei token CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in criptovalute. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: