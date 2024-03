Conference League, ecco i quarti: la Fiorentina trova il Viktoria Plzen

Si è tenuto questa mattina il sorteggio nuovo turno della fase a eliminazione diretta della UEFA Conference League 2023/24. Il torneo proseguirà con i quarti di finali, ma prima si è svolto il sorteggio per definire gli otto accoppiamenti che hanno dato forma alle prossime sfide della manifestazione.

Il sorteggio come detto ha visto la partecipazione di otto squadre, che sono riuscite a superare gli ottavi di finale. Per l’Italia la rappresentante è ancora la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha superato l’ostacolo Maccabi Haifa grazie alla vittoria esterna per 4-3 che ha permesso che l’1-1 del Franchi fosse sufficiente per la qualificazione.

Sorteggio quarti Conference League – Le squadre

Queste le formazioni partecipanti:

Fenerbahce (TUR)

Fiorentina (ITA)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzen (CZE)

Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Lille (FRA)

Olympiakos (GRE)

Sorteggio quarti Conference League – Il regolamento

Da questo turno possono disputarsi partite fra le squadre della stessa federazione. I quarti prevedono due partite. Le prime sorteggiate giocheranno la partita di andata fra le mura amiche. Si ricorda che è stata abolita la cosiddetta regola dei gol in trasferta. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si procede ai calci di rigore.

Sorteggio quarti Conference League – Gli accoppiamenti

Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League:

Club Brugge-PAOK

Olympiakos-Fenerbahce

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

Sorteggio quarti Conference League – Le combinazioni per le semifinali

Questi le combinazioni dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League per quanto riguarda le semifinali:

Aston Villa-Lille vs Olympiakos-Fenerbahce

Viktoria Plzen-Fiorentina vs Club Brugge-PAOK

Sorteggio quarti Conference League – Le date