La Fiorentina batte il Maccabi: quanto valgono i quarti di Conference

La Fiorentina si è rituffata nella Conference League e si è trovata davanti il ritorno degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Il 4-3, centrato in pieno recupero, nella gara di andata ha consentito a Biraghi e compagni di avere un discreto vantaggio in vista della sfida del Franchi. Il match di ritorno si è concluso per 1-1, sufficiente a regalare ai viola la qualificazione.

La Conference – che modificherà il suo nome a partire dalla prossima stagione – è ormai un palcoscenico conosciuto per la Fiorentina, che è riuscita a raggiungere la finale la stagione scorsa, persa all’ultimo respiro contro il West Ham. In due anni, sono due le italiane che sono arrivate in finale, con il successo della Roma che risale alla stagione 2021/22.

Fiorentina ricavi Conference League – Le stime per la stagione

Ma quanto vale per la Fiorentina la Conference League 2023/24? Anche per questa stagione, Calcio e Finanza ha stimato i ricavi minimi per prendere parte alla manifestazione. A cominciare dal bonus per la partecipazione, pari a 2,94 milioni di euro. Cifre ben distanti da quelle della Champions League e dell’Europa League, che contribuiscono però a rimpolpare i bilanci delle società.

Al bonus per la partecipazione si aggiungono i ricavi da ranking storico, che per la Fiorentina ammontano a 1,34 milioni di euro. C’è poi il market pool, che Calcio e Finanza ha stimato sulla base della cifra incassata proprio dai viola nella passata stagione calcistica, pari a circa 2,6 milioni di euro.

Non vanno poi dimenticati tutti i bonus per i risultati. Si va da quelli per la singola partita nella fase a gironi a quelli per la conquista del primo posto nel gruppo di riferimento e, infine, ai premi per il passaggio dei vari turni (dai sedicesimi in avanti) nella fase a eliminazione diretta. Da considerare anche la quota pareggi, quella cifra risparmiata dalla UEFA che viene divisa fra tutti i club partecipanti.

Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre

Per quanto riguarda la Fiorentina, il club ha incassato fin qui oltre 11 milioni di euro dal percorso in Conference League, cifra che con le semifinali potrà salire ancora: