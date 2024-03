Il derby Milan-Roma spinge l’Italia verso il quinto posto in Champions

I sorteggi dei quarti di finale della UEFA Europa League hanno messo di fronte Milan e Roma, in un derby tutto italiano che vale le semifinali della competizione. Per il Milan si tratta della terza sfida in due stagioni con un’italiana nella fase a eliminazione diretta (la terza consecutiva considerando le fasi senza vincoli territoriali), dopo i duelli dello scorso anno con Napoli e Inter in Champions.

L’incontro segnerà l’eliminazione di una squadra italiana dalla competizione, ma allo stesso tempo garantirà la presenza di un’altra alle semifinali del torneo. Non una cattiva notizia, soprattutto nell’ottica del ranking UEFA per Paesi, che sarà utilizzato per assegnare due posti extra nella prossima edizione della UEFA Champions League.

Ricordiamo che il torneo, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Questo significa che se i club italiani dovessero fare registrare performance di alto livello nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A avrebbe il diritto di entrare in Champions.

Milan Roma punti ranking – Cosa cambia con il derby italiano

Lo scontro tra Milan e Roma, come detto, eliminerà sicuramente un’italiana, ma garantirà che nella doppia sfida le due squadre mettano assieme un minimo di cinque punti complessivi. Questi cinque punti si tradurranno – dividendoli per il numero di club italiani nelle coppe – in 0,714 punti aggiuntivi nella classifica, che vede già l’Italia in vetta.

Questa la classifica attuale:

Italia – 17.714 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 16.357 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 16.250 punti Francia – 14.750 punti Spagna – 14.437 punti Repubblica Ceca – 13.250 punti Belgio – 13.200 punti Turchia – 11.500 punti Portogallo – 10.666 punti Olanda – 10.000 punti

Milan Roma punti ranking – La nuova classifica

Considerando la graduatoria e il derby tutto italiano, la classifica si può già considerare almeno così rivista: