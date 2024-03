San Siro, vertice Webuild-studio Arco sul restyling: ipotesi fine lavori oltre il 2027

Ieri pomeriggio la questione ristrutturazione di San Siro ha vissuto un nuovo capitolo con l’incontro andato in scena fra l’ingegnere Michele Longo, rappresentante di Webuild, e l’architetto Giulio Fenyves dello studio Arco Associati, che ha già presentato in Consiglio comunale un progetto sulla riqualificazione del Meazza.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno, Fenyves, al termine dell’incontro, ha commentato: «Il nostro progetto è piaciuto molto a Webuild e secondo loro è la strada da perseguire». Al confronto ha partecipato anche il capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che ha promosso presso il sindaco Giuseppe Sala il progetto Fenyves: «È stato un incontro molto positivo, bisogna correre. Milan e Inter, però, non hanno ancora dato indicazioni precise su come modificare San Siro. Nel progetto dello studio Arco Associati le migliorie da apportare all’impianto sono state già individuate: dal nuovo anello per i posti vip e premium dove ora c’è il primo anello, alle strutture esterne allo stadio. Intanto si sono fatti avanti altri studi di architettura, ma nessuno ha un progetto più avanzato di quello preparato dall’architetto Fenyves».

Durante l’incontro, Longo, avrebbe accennato al fatto che se i lavori di ristrutturazione partissero, in caso di via libera dei club, si potrebbero concludere dopo la fine del mandato comunale, dunque oltre il 2027. Tutto, però, dipende dal progetto finale e dalla scelta di Milan e Inter, che per ora si dicono concentrati sulla realizzazione di nuovi stadi, rispettivamente a San Donato e Rozzano.

Nel frattempo, per la giornata di oggi, a partire dalle ore 12, il sindaco Sala farà una diretta Instagram proprio sul tema del futuro dello stadio di San Siro. «Nelle chiacchiere che faccio in giro per le strade e al bar in molti mi chiedono dello stadio e mi accorgo che a volte la chiarezza è veramente poca», ha commentato ieri il primo cittadino del capoluogo milanese.