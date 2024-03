La Superlega dovrà cambiare nome: perso lo scontro legale con la Superligaen danese

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha respinto la richiesta di registrazione del marchio “Superlega”. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, si tratta di una decisione che porterà a dover cercare un nome diverso per la competizione.

Al centro c’è in particolare l’opposizione della lega danese Superligaen, il cui marchio commerciale è Superliga, alla registrazione del marchio The Super League in Europa. L’EUIPO, dopo un processo pieno di ricorsi e proroghe che è iniziato nel luglio 2021, ha dato ragione alla principale competizione danese, che ha ritenuto che la somiglianza del marchio The Super League interferisse con i diritti del loro brand, registrato nell’UE molti anni prima.

L’organismo sostiene nella sua decisione che “il marchio impugnato [The Super League] potrebbe ottenere un vantaggio ingiusto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio precedente”, facendo riferimento alla Superliga danese, principalmente per il riconoscimento e l’immagine positiva che gode la competizione nazionale in Danimarca e per la somiglianza grafica e fonetica dei due marchi.

Tuttavia, la decisione è soggetta a ricorso presso l’EUIPO e è probabile che i promotori della Superlega proseguano con i ricorsi per cercare di salvare la registrazione del loro marchio. La controversia sul marchio Superlega è iniziata nell’aprile 2021, quando i 12 club fondatori della Superlega (presto rimasti solo tre: Real Madrid, Barcelona e Juventus) hanno registrato quel marchio presso l’EUIPO, appena tre giorni prima di annunciare pubblicamente il loro lancio, causando un’enorme agitazione nel calcio continentale.

A luglio, la lega danese ha reagito alla registrazione del marchio The Super League presentando un’opposizione all’EUIPO. Nel loro comunicato all’organismo europeo, dalla Danimarca hanno sostenuto di possedere la licenza d’uso del termine Superligaen dal 2013 (denominazione utilizzata dal 2010) e che la creazione di una lega con un nome quasi identico potrebbe danneggiarli in vari contesti, sfruttando il loro prestigio nel paese o addirittura danneggiando la loro immagine.

Il 2 settembre dello stesso anno, l’EUIPO ha ammesso il ricorso della Superliga danese. È iniziato così un periodo di “raffreddamento”, destinato a far sì che le parti raggiungessero un accordo tra loro, che legalmente poteva durare fino a due anni. Tuttavia, dopo due mesi e mezzo di colloqui, la Danimarca ha stimato nel febbraio 2022 che non c’era possibilità di raggiungere un accordo soddisfacente e ha optato per tirare dritto, portando il caso a conclusione.

Negli ultimi due anni, il caso si è complicato con ricorsi, richieste di proroghe e richieste di documentazione da parte dell’EUIPO fino a culminare nella risoluzione appena resa nota, che costringerà la Superlega a cercare un altro nome per la competizione.

“La European Super League Company S.L. ha cercato di registrare il loro marchio nell’UE, ma Superligaen A/S ha ritenuto che ciò costituirebbe una violazione di SUPERLIGA, che è il marchio di proprietà congiunta dei club danesi. L’autorità dei marchi dell’UE ha dato piena approvazione ai club danesi”, ha spiegato la stessa lega danese in una nota.

“Siamo molto contenti che l’autorità dei marchi dell’UE abbia concordato che il marchio “THE SUPER LEAGUE” nell’UE violerà il valore che i club danesi hanno investito nella 3F Superliga. Siamo sempre stati contrari al desiderio dei grandi club di una nuova lega europea. Crediamo che debba esserci apertura e qualificazione per i tornei internazionali per club tramite competizioni nazionali. Il calcio non dovrebbe essere una festa chiusa per club che non osano partecipare a una competizione aperta, quindi naturalmente siamo particolarmente felici di questa vittoria al di fuori del campo”, ha spiegato il CEO di Superligaen A/S Claus Thomsen.

La decisione significa che il marchio non può essere registrato dalla European Super League Company S.L. come marchio dell’UE. Devono quindi appellarsi contro la decisione o trovare un altro nome.