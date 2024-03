Il Barcellona tifa Inter nella corsa per il Mondiale per Club

Se in Italia la corsa per il Mondiale per Club si è conclusa nella serata di ieri, con l’ufficialità della qualificazione per la Juventus, in Spagna la lotta è ancora particolarmente accesa.

Il successo del Barcellona contro il Napoli e il passaggio ai quarti di Champions League ha rilanciato le speranze dei blaugrana, che però dipendono anche in parte dall’Inter: i nerazzurri infatti superando l’Atletico Madrid stasera potrebbero dare una grossa mano agli uomini di Xavi per centrare l’obiettivo qualificazione.

In totale, infatti, ci sono 12 posti disponibili per i club europei per il nuovo Mondiale per Club che si giocherà nel 2025 negli USA, di cui dieci sono già stati assegnati. Oltre a Chelsea (2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023) sono state definite altre sette formazioni che – sulla base dei punti accumulati del ranking e delle squadre ancora in corsa in questa edizione della Champions League – hanno già blindato il loro posto nella competizione:

Bayern Monaco (GER)

Borussia Dortmund (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Sono due i posti ancora disponibili: uno per la vincitrice della UEFA Champions League 2023/24 – a meno che non rientri tra i club già qualificati sopra indicati – e uno (o due, a seconda della vincitrice dell’UCL) tramite il ranking UEFA.

In particolare, sia Atletico Madrid che Barcellona sono ancora in corsa per rappresentare la Spagna, insieme al Real Madrid, che si è qualificato automaticamente dopo aver vinto la Champions League nel 2021/22. Al momento attuale, entrambe potrebbero qualificarsi sia conquistando la coppa che attraverso il ranking.

Il ranking ad oggi è il seguente:

Bayern Monaco (Germania) – 103 punti, qualificata

PSG (Francia) – 82 punti, qualificata

Inter (Italia) – 76 punti, qualificata

Porto (Portogallo) – 68 punti, qualificata

Borussia Dortmund (Germania) – 68 punti, qualificata

Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti

Barcellona – 59 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti, qualificata

Juventus – 47 punti, qualificata

Salisburgo – 40 punti

L’Atletico è in vantaggio nel ranking, con 62 punti contro i 59 del Barcellona. Motivo per cui i blaugrana stasera tiferanno Inter: in caso di eliminazione agli ottavi dei colchoneros, infatti, la squadra di Xavi potrà ottenere la qualificazione al Mondiale per Club superando i quarti e raggiungendo la semifinale di Champions League.

Se invece l’Atletico Madrid dovesse superare il turno, a quel punto al Barcellona servirebbe l’eliminazione dei colchoneros ai quarti con due sconfitte e al tempo stesso raggiungere la semifinale di Champions con due vittorie.