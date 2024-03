Juventus, parte oggi l’aumento di capitale da 200 milioni: l’opinione degli analisti

Parte ufficialmente oggi l’aumento di capitale della Juventus da 200 milioni. Una operazione di rafforzamento patrimoniale annunciata lo scorso novembre e che oggi sta provocando una discesa del titolo in Borsa, che perde il 5,9% a 2,2650 euro per azione, verso l’allineamento al valore dell’aumento di capitale.

Come spiegato dagli analisti di Equita, «il prezzo di emissione è €1,582 per azione (incorporando uno sconto del 31,87% sul Terp, ovverosia il prezzo teorico ex diritto, ‘Theoretical Ex Right Price’) per una nuova azione ogni due possedute. I diritti di opzione sono esercitabili dall’11 marzo al 27 marzo 2024. Exor (che detiene il 63,8%) ha già anticipato la sua quota dell’aumento (circa 128 milioni) e ha assunto l’impegno a coprire l’operazione, in caso di inoptato degli altri soci, fino a 200 milioni».

«Ai prezzi di mercato la partecipazione in Juventus rappresenta l’1% del NAV. L’esborso è modesto se rapportato al NAV, ma si tratta del terzo aumento di capitale in poco più di 4 anni per un totale di 900 milioni», concludono gli analisti.