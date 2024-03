Champions, la scelta di Amazon per l'ultima partita degli ottavi di finale

Eccoci all’ultima settimana degli ottavi di finale della Champions League su Prime Video. Appuntamento mercoledì 6 marzo (in diretta su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con Atletico Madrid-Inter. La sfida di andata è terminata 1-0 per i nerazzurri grazie alla rete di Marko Arnautovis, che però non sarà della partita per via dell’infortunio accusato nell’ultima sfida di campionato a Bologna.

La telecronaca di Atletico Madrid-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, inviati a bordocampo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Massimo Oddo e Gianfranco Zola. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 12 e mercoledì 13 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 13.

Amazon partita ottavi Champions – Inter favorito per i quarti, ma Atletico a caccia della rimonta

Dopo aver vinto l’ennesima partita di questo 2024, i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono centrare il passaggio ai quarti di finale della Champions League, che nella scorsa stagione li ha visti grandissimi protagonisti della competizione fino alla finale di Istanbul giocata contro il Manchester City di Pep Guardiola. Al Civitas Metropolitano i colchoneros di Diego Simeone vogliono ribaltare l’esito della gara di andata affidandosi al pieno recupero di Alvaro Morata e ad Antoine Griezmann che dovrebbe essere della partita nonostante le ultime noie muscolari.

Tornando alle funzionalità Amazon per la Champions League, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Infine, sarà possibile rivedere i momenti migliori delle gare anche tramite Alexa, grazie alla skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione. Su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick, è infatti possibile rivedere gli highlights delle partite semplicemente dicendo “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”.

Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì. Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.