Chelsea, caos sponsor: rescisso l'accordo pluriennale con Oman Air

Mistero Chelsea. No, nulla a che vedere con la proprietà di Todd Boehly o la squadra guidata da Mauricio Pochettino, ma si tratta dell’accordo pluriennale di sponsorizzazione siglato fra il club inglese e Oman Air nel luglio scorso.

Come riporta il quotidiano inglese The Telegraph, Oman Air era stata introdotta come compagnia aerea partner del club londinese, in un complesso disegno di rilancio dei ricavi da sponsorizzazione così da rientrare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Premier League che ha acceso un faro sui Blues dopo le costose spese effettuate in sede di calciomercato nelle ultime sessioni.

Fatto sta, che Oman Air non è più visibile nella sezione “club partner” presente sul sito del Chelsea. Dall’Inghilterra parlano di una misteriosa decisione di rescindere l’accordo con la compagnia aerea del paese arabo che avrebbe portato nelle casse del club 2 milioni di sterline a stagione (al cambio attuale, 2,3 milioni di euro).

Indiscrezioni parlano di un problema che sarebbe sorto dalla Oman Air e che questo sia stato insormontabile, così da costringere il Chelsea ad annullare l’accordo dopo soli otto mesi. Anche se per il momento manca un commento ufficiale delle due parti in causa. Vengono così a mancare più di 2 milioni di euro a stagione, una cifra modesta, che però rientra nel piano del club legato all’incremento delle sponsorizzazioni, che servirebbero a ripianare una parte delle perdite ante imposte di 105,95 milioni al 30 giugno 2023.

Chelsea sponsor Oman Air – Club alla ricerca di un contratto per maglia e manica

Al momento attuale, la situazione sponsorizzazioni in casa Blues è molto intricata, visto che il club non ha ancora ufficializzato gli accordi per il main sponsor, così come quello che dovrebbe campeggiare sulla manica (sleeve sponsor). A questi due si aggiunge ora il mistero legato all’accordo con la compagnia aerea del club, ormai un punto di riferimento per tutte le società europee di primo livello.

Intanto, nel discorso sponsorizzazioni, vanno considerati i riposizionamento di Infinite Athlete, main sponsor fino allo scorso ottobre, che diventerà lo sponsor delle maniche dei kit di allenamento dalla prossima stagione. Mentre BingX, sponsor delle maniche della prima squadra da gennaio, sarà lo sponsor del kit di allenamento del club dal 1° luglio.