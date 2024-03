Juventus al fianco di INDIVISA per l'uguaglianza di genere

L’intero ricavato verrà devoluto a Fondazione Libellula , impresa Sociale con cui Juventus collabora dal 2022 e che, attraverso il proprio Network, opera nelle aziende con attività dedicate a contrastare stereotipi, pregiudizi e molestie, promuovendo l’empowerment e una cultura inclusiva. Realizza inoltre progetti di cura per supportare le donne che escono da situazioni di violenza, promuovere il loro reinserimento lavorativo, aiutare il personale degli ospedali a riconoscere i segni della violenza domestica, anche quelli invisibili. Lo Spazio Libellula è un’antenna sul territorio per promuovere l’inclusione, con attività di empowerment per donne e uomini, percorsi di supporto e sostegno alla genitorialità, laboratori per bimbi, bimbe e adolescenti improntati al superamento degli stereotipi e all’educazione all’equità.

«Insieme stiamo inoltre portando avanti un importante percorso formativo, dal titolo “Change a Word | Change the World”, volto a decostruire gli stereotipi di genere e a capire fino in fondo l’importanza delle parole che utilizziamo. La formazione ha coinvolto in 2 webinar online oltre 430 persone della Società, per 140 ore totali di training basate su alcuni assunti fondamentali, tra i quali: il valore dell’inclusione, l’impatto di stereotipi e pregiudizi sulla vita delle persone, l’importanza della consapevolezza di poter modificare linguaggi e comportamenti e di come la responsabilità individuale sia la prima forma di un cambiamento collettivo», conclude la nota bianconera.

Greta Bodino, Chief People, Culture and Sustainability Officer di Juventus, ha confermato: «Juventus vuole dare continuità e sostanza alle azioni intraprese. Attraverso la collaborazione con INDIVISA, abbiamo la possibilità di confermare il sostegno a Fondazione Libellula, realtà con la quale condividiamo i principi di inclusività, equità e rispetto. Dal 2022 collaboriamo alla realizzazione di importanti campagne di sensibilizzazione; investire in un percorso formativo strutturato, dedicato alle nostre persone, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una consapevolezza condivisa»

«Siamo particolarmente felici del progetto che Juventus ha deciso di sostenere – ha dichiarato Debora Moretti, Presidente di Fondazione Libellula – perché il cambiamento culturale sarà più facile se coinvolgiamo le nuove generazioni e diamo loro la possibilità di scoprire cosa sognano davvero e cosa sono in grado di fare, libere da stereotipi e pregiudizi di genere»