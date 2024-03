Juventus, senza coppe rivisto l’accordo con Adidas sulle cifre

Non soltanto l’intesa con Jeep per la sponsorizzazione della maglia. La mancata partecipazione alle coppe europee nella stagione 2023/24 pesa anche sull’accordo che il club bianconero ha con Adidas, come emerge dal prospetto sull’aumento di capitale da 200 milioni di euro, consultato da Calcio e Finanza. Il colosso tedesco veste il club piemontese ormai dalla stagione 2015/16, dopo la fine dell’intesa con Nike.

Juventus Adidas cifre – Il contratto con il colosso tedesco

Rinnovato nel 2019 (e con scadenza al termine della stagione 2026/27), l’accordo con Adidas prevedeva un corrispettivo fisso minimo, comprensivo di «un importo annuale, in crescita su base annua durante il periodo dell’accordo con Adidas, da 30 milioni di euro a 46 milioni di euro per ogni anno (incluso un compenso annuo fisso di 14 milioni di euro per prodotti legati alla cultura e al lifestyle)».

Il contratto prevedeva anche «royalties minime garantite su base annuale, per un importo variabile […] tra 7,25 milioni di euro e 8 milioni di euro e il valore dei prodotti Adidas forniti per un importo variabile […] tra 1,8 milioni di euro e 2,1 milioni di euro, pari a 408 milioni di euro (equivalenti a una media di 51 milioni di euro per anno finanziario) nel corso dell’accordo, oltre al pagamento di royalties aggiuntive del 15% sul valore delle vendite nette nel caso in cui gli importi minimi garantiti vengano superati, e oltre a un ulteriore programma di incentivi legato alle performance sportive della Juventus, per un importo totale annuo fino a 3 milioni di euro».

Questo accordo è rimasto inalterato fino al termine della scorsa stagione, salvo essere stato poi modificato con un aggiornamento il 13 novembre 2023. In questa data, «Juventus e Adidas hanno modificato l’accordo, riducendo il corrispettivo da versare a Juventus da Adidas per le stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 a causa delle clausole di riduzione previste dall’accordo in caso di mancata partecipazione della Juventus alla UEFA Champions League».

A seguito di questa modifica, «l’importo fisso annuale previsto dall’accordo con Adidas varia tra 35,75 milioni e 38,7 milioni di euro e le royalties minime garantite variano tra 5,4 milioni e 5,75 milioni di euro. La modifica ha aumentato gli importi dei bonus legati alle performance sportive della Juventus previsti dall’accordo e ha introdotto un nuovo bonus in caso di raggiungimento da parte della Juventus delle semifinali della UEFA Champions League, per un importo totale annuo fino a 8 milioni di euro».

Sulla base di questa intesa – si legge ancora nel prospetto – il corrispettivo versato da Adidas per la partnership tecnica è calato dai 52,5 milioni di euro della stagione 2022/23 ai 46,1 milioni di euro della stagione attualmente in corso.