Inter, da martedì in vendita i biglietti per il derby: ecco tutti i dettagli

Si avvicina sempre di più l’ultimo derby della stagione che metterà di fronte Inter e Milan. A giocare in casa saranno i rossoneri, desiderosi di dimenticare il pessimo score nelle stracittadine nel 2024, con i nerazzurri che invece potrebbero centrare la matematica certezza di vincere il 20° scudetto proprio in questa partita, se non addirittura prima.

La vendita dei biglietti è iniziata da qualche giorno e l’Inter, nella giornata odierna ha comunicato ai propri tifosi come acquistare i biglietti per il secondo anello Verde, settore da sempre riservato al tifo nerazzurro. In tutto questo non si conosce ancora né il giorno né l’orario della sfida che si giocherà comunque nel weekend del 20-21 aprile.

Biglietti ospiti derby Milan Inter – Fasi di vendita e prezzo

Ci saranno in tutto quattro fasi, più eventuale vendita libera:

– Abbonati Secondo Verde Serie A 23/24 Dalle ore 12:00 di martedì 12 marzo e fino a giovedì 14 compreso, solo gli abbonati di secondo verde potranno comprare un biglietto per sé stessi, usando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Fase 2 – Tutti gli abbonati alla Serie A 23/24

– Tutti gli abbonati alla Serie A 23/24 Dalle ore 12:00 di venerdì 15 marzo la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 23/24, di qualsiasi settore. Fase 3 – Soci Inter Club 23/24 con tessera Siamo Noi

– Soci Inter Club 23/24 con tessera Siamo Noi Dalle ore 12:00 di martedì 19 marzo la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 23/24 (attivi entro il 10 marzo compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo. Fase 4 – Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

– Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata Dalle ore 12:00 di venerdì 22 marzo potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo. Eventuale vendita libera

Dalle ore 12:00 di lunedì 25 marzo gli eventuali tagliandi residui saranno offerti in vendita libera.

Sarà possibile acquistare online su vivaticket.com o in uno dei punti vendita Vivaticket. Il cambio utilizzatore non è al momento concesso. Nel caso in cui sarà consentito, sarà possibile cedere il biglietto una sola volta. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket).