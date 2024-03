Derby scudetto? Il Milan apre la vendita dei biglietti: tutti i dettagli

L’ultimo derby milanese della stagione si sta avvicinando e potrebbe essere quello che consegnerà la seconda stella all’Inter. Dall’altra parte il Milan di Stefano Pioli che vuole invertire la tendenza di un 2023 disastroso nelle stracittadine. Appuntamento dunque per domenica 21 aprile alle ore 20.45.

Un appuntamento imperdibile per i tifosi, che non tarderanno a riempire San Siro. Per questo motivo il Milan ha già comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la grande sfida, che vedranno come sempre gli abbonati al secondo anello verde (settore riservato alla Curva Nord interista) in prima fila e a seguire gli abbonati Serie A e poi a sottoscrittori della tessera Cuore RossoNero. Se ci sarà ancora disponibilità, si procederà con la vendita libera. L’acquisto dei tagliandi potrà essere fatto online o anche presso l‘ufficio dedicato di Casa Milan e dalla fase di vendita libera sui circuiti Vivaticket.

Milan Inter prezzi biglietti – Le fasi di vendita

La prima fase prende il via lunedì 4 marzo, alle ore 12.00. Riguarderà i soli abbonati al secondo anello verde, i quali potranno scegliere qualsiasi posto, fino alle 15.00 di martedì 5. Si ricorda infatti che da questa stagione 2023/24 l’abbonamento al secondo anello verde è tornato a non includere il Derby, per il quale viene offerta una finestra di vendita prioritaria di un giorno e a condizioni agevolate rispetto alle successive fasi di vendita. Questi i prezzi:

La seconda fase prenderà il via alle ore 17.00 di martedì 5 marzo e si concluderà giovedì 7 marzo alle 23:59. Riguarderà tutti gli abbonati alla Serie A 2023/24, i quali potranno acquistare fino a 1 biglietto a un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Dalle ore 12.00 di venerdì 8 marzo a lunedì 11 marzo ore 23:59, la vendita sarà estesa anche a ogni possessore di CRN Card che potrà acquistare fino 4 biglietti, a condizione che gli ulteriori biglietti aggiuntivi siano per altri possessori di CRN Card.

La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 12:00 di martedì 12 marzo.

Milan Inter prezzi biglietti – Il settore ospiti

Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello verde, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dall’Inter nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 euro comprensivo di prevendita, come quello riservato ai milanisti nel derby di andata. Come da tradizionale accordo tra le società, infatti, i prezzi riservati al settore ospite sono gli stessi per i derby di campionato.

Milan Inter prezzi biglietti – Mercato secondario

«Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poichè spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati», recita la nota del Milan.