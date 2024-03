ManCity, Netflix trasmetterà il documentario sul Treble vinto la scorsa stagione

Il Manchester City, la stagione scorsa, ha conquistato Premier League, FA Cup e Champions League, diventando la seconda squadra inglese a completare il cosiddetto Treble, obiettivo per cui è in corsa anche quest’anno.

Come riporta il sito inglese Daily Mail, i Cityzens hanno venduto un documentario della loro irresistibile cavalcata a Netflix, garantendosi una importante entrata economica. Nessuna cifra ufficiale, ma la piattaforma streaming ha pagato una cifra a sette zeri per poter avere pieno accesso a ogni attività e partita della formazione di Pep Guardiola della passata annata.

Documentario Manchester City Netflix – Data di uscita ed esperienze precedenti

Netflix trasmetterà quindi un documentario che riporterà sullo schermo il viaggio del City verso tutti e tre i principali trofei, culminando nella finale di Champions League a Istanbul. Data di uscita? Ancora niente di ufficiale, anche se dovrebbe essere caricato sulla piattaforma per l’inizio di aprile con un trailer atteso già per la prossima settimana.

Il City sarà la prima squadra della Premier League ad apparire su Netflix, che ha giù prodotto e trasmesso documentari di grande successo per sport come la Formula 1, il basket, il tennis e il golf. Riscontri positivi anche per il prodotto sul Sunderland ‘Til I Die” e di altre offerte calcistiche concentrate però su singoli individui, tra cui David Beckham, Nicolas Anelka e Luis Figo.

Infine, il City non è nuovo a iniziative di questo tipo, con la squadra di Guardiola che durante la stagione 2017/18 ha accolto nel proprio spogliatoio la troupe di riprese di Amazon Prime. Senza dimenticare le due docuserie autoprodotte e pubblicate sui propri canali interni nel 2021 e nel 2022.