Napoli, dai supplementari ai pari punti: i criteri nella corsa al Mondiale per Club

Sarà una serata decisiva per il Napoli quella che vedrà la squadra di Francesco Calzona impegnata negli ottavi di finale di ritorno della UEFA Champions League. La formazione azzurra (in campo contro il Barcellona) si giocherà uno degli ultimi obiettivi rimasti di questa stagione e – allo stesso tempo – una bella fetta di ricavi del futuro.

Sì, perché il percorso dei partenopei in questa edizione della Champions League sarà determinante per stabilire se il club riuscirà a conquistare la qualificazione alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Il torneo si disputerà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti d’America, e vedrà impegnate 12 formazioni europee.

Nove di queste si sono già qualificate: tre come vincitrici delle passate edizioni di Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City) e sei tramite un ranking legato agli ultimi quattro anni di performance nella massima competizione europea per club (Bayern Monaco, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund). Ne mancano dunque tre all’appello: la vincente della Champions 2023/24 e due dal ranking (se la vincente della Champions fosse già qualificata, entrerebbe un’altra squadra tramite ranking).

Criteri qualificazione Mondiale per Club – Il duello tra Juventus e Napoli

Tra i duelli che stanno infiammando la corsa alla qualificazione ce n’è uno anche tutto italiano. L’eliminazione della Lazio dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ha sancito l’eliminazione dei biancocelesti dal calderone delle possibili qualificate. Lo scontro si è ridotto dunque al duello tra Juventus e Napoli, rispettivamente a quota 47 e 42 punti.

I punti si conquistano come di seguito:

2 punti per una vittoria

1 punto per il pareggio

4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione

Grazie al pareggio ottenuto nella gara di andata con il Barcellona, i partenopei possono dunque sognare ancora di qualificarsi per la manifestazione. Per garantirsi l’accesso al torneo dovranno però vincere la partita di ritorno (portandosi così a 45 punti tra bonus vittoria e bonus per il passaggio del turno) e a quel punto sarà sufficiente vincere una sola partita ai quarti (o pareggiarne due) per ottenere il pass per gli Stati Uniti d’America.

Se invece il Napoli passasse con un pareggio contro il Barcellona (con conseguente successo ai supplementari o ai calci di rigore), si porterebbe a 44 punti. In quel caso servirebbero ulteriori tre punti per agganciare la Juventus, che arriverebbero solamente con il passaggio alle semifinali di Champions League, scenario più complicato. L’eliminazione agli ottavi di finale garantirebbe invece la matematica qualificazione alla Juventus.

Criteri qualificazione Mondiale per Club – L’ipotesi supplementari

Come detto, una delle ipotesi per il passaggio del turno del Napoli in Champions League contempla anche il pareggio contro il Barcellona. In caso di parità, la sfida si protrarrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Ma se così fosse, quanti punti conquisterebbero gli azzurri per il passaggio del turno in ottica Mondiale per Club?

Il risultato da prendere in considerazione in questo caso è il pareggio che si otterrebbe nei 90 minuti regolamentari. Dunque il Napoli (in caso di successo ai supplementari o ai rigori) guadagnerebbe un punto per il risultato di parità e uno per il passaggio del turno, situazione che lo costringerebbe poi a conquistare altri tre punti – e dunque a volare alle semifinali – per agganciare la Juventus.

Criteri qualificazione Mondiale per Club – I pari punti

C’è anche l’ipotesi concreta che Juventus e Napoli chiudano a pari punti in classifica. In questo caso, chi si qualificherebbe alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club? Quali sono i criteri da considerare per stilare la graduatoria? Di seguito, tutti i criteri in ordine di valutazione:

Miglior risultato ottenuto nella competizione nelle stagioni prese in considerazione (dal 2020/21 al 2023/24) Miglior risultato recente raggiunto Miglior differenza reti Più gol segnati

Nelle ultime quattro edizioni di Champions il Napoli ha raggiunto i quarti di finale come risultato massimo, mentre il miglior traguardo della Juventus è quello degli ottavi di finale. Per questo motivo, in caso di arrivo a pari punti sarebbero proprio i partenopei a conquistare l’accesso alla manifestazione.

Criteri qualificazione Mondiale per Club – I club qualificati fuori dall’Europa

Oltre ai club europei, queste sono le società degli altri continenti già sicure di avere un posto nella prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre:

ASIA

Al Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Reds (Giappone)

AFIRCA

Al Ahly (Egitto)

Wydad Athletic Club (Marocco)

NORD E CENTRO AMERICA

Club Leon (Messico)

Monterrey (Messico)

Seattle Sounders (USA)

SUDAMERICA

Palmeiras (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Fluminense (Brasile)

OCEANIA