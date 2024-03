Gli sportivi più pagati di sempre: Jordan in vetta, Ronaldo davanti a Messi

Quali sono gli sportivi più pagati della storia? Il sito statunitense Sportico ha realizzato un’analisi sui 50 atleti che hanno guadagnato di più nella storia dello sport. Lo studio – che tiene conto degli aggiustamenti legati all’inflazione – sottolinea che complessivamente gli sportivi in classifica hanno accumulato una ricchezza pari a 50 miliardi di dollari (45 miliardi di euro al cambio attuale).

Gli sportivi più pagati della storia – Jordan davanti a Woods

Senza considerare l’inflazione, il totale della ricchezza ammonta invece a 35,5 miliardi di dollari a fine 2023. Gli atleti presenti rappresentano nove sport diversi e 17 Paesi nel mondo. La NBA guida con 12 rappresentanti, con la vetta occupata da Michael Jordan a quota 3,75 miliardi di dollari, soprattutto grazie ai profitti derivanti dall’accordo con Nike, la cui origine risale al 1984.

Il secondo posto in classifica spetta invece al golfista Tiger Woods, che con 2,66 miliardi di dollari mantiene salda la propria posizione. Chiude il podio il primo calciatore (sono quattro i rappresentati) presente in classifica: il portoghese Cristiano Ronaldo. CR7 è “fermo” a 1,92 miliardi di dollari, una cifra ancora in crescita considerando che il giocatore è attualmente in attività. Gli altri calciatori sono Lionel Messi (rivale di sempre di Cristiano Ronaldo), l’inglese David Beckham e il brasiliano Neymar.

Serena Williams è invece l’unica donna presente in classifica, alla posizione numero 40 con 630 milioni di dollari. Guardando invece all’Italia, l’unico rappresentante è Valentino Rossi. Grazie alla sua carriera motociclistica, l’atleta pesarese ha potuto contare su guadagni per 700 milioni di dollari (490 milioni se non si considera l’inflazione).

Gli sportivi più pagati della storia – La top 10

I guadagni degli atleti presenti in classifica includono stipendi, bonus, premi in denaro, sponsorizzazioni, licenze, diritti d’autore, oggetti da collezione, accordi per libri, media, onorari per apparizioni e addirittura compensi per la progettazione di campi da golf. Di seguito, la classifica dei 10 atleti più pagati di sempre, tenendo conto dell’inflazione:

Michael Jordan (basket) – 3,75 miliardi di dollari Tiger Woods (golf) – 2,66 miliardi di dollari Cristiano Ronaldo (calcio) – 1,92 miliardi di dollari Arnold Palmer (golf) – 1,76 miliardi di dollari LeBron James (basket) – 1,7 miliardi di dollari Jack Nicklaus (golf) – 1,67 miliardi di dollari Lionel Messi (calcio) – 1,67 miliardi di dollari David Beckham (calcio) – 1,5 miliardi di dollari Roger Federer (tennis) – 1,49 miliardi di dollari Floyd Mayweather (pugilato) – 1,48 miliardi di dollari

Nelle prime 10 posizioni, il calcio occupa tre posti ed è lo sport più presente insieme al golf. In seconda posizione il basket (con due rappresentanti), mentre tennis e pugilato sono le altre due discipline presenti. Per essere presenti nella top 10 di questa graduatoria è necessario aver raggiunto quasi 1,5 miliardi di dollari di guadagni in carriera (considerando l’inflazione).

Gli sportivi più pagati della storia – Rossi unico italiano

Guardando invece agli altri 40 sportivi, ce ne sono sei in classifica che superano la soglia del miliardo di dollari. Come detto, Valentino Rossi è l’unico italiano presente, ma tra i personaggi legati all’Italia troviamo anche Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, entrambi ex piloti della Ferrari in Formula 1. La tennista Serena Williams è invece l’unica donna presente:

11- Phil Mickelson (golf) – 1,43 miliardi di dollari

12- Michael Schumacher (F1) – 1,36 miliardi di dollari

13 – Shaquille O’Neal (basket) – 1,21 miliardi di dollari

14 – Kobe Bryant (basket) – 1,09 miliardi di dollari

15 – Greg Norman (golf) – 1,06 miliardi di dollari

16 – Neymar (calcio) – 1,01 miliardi di dollari

17 – Kevin Durant (basket) – 995 milioni di dollari

18 – Mike Tyson (pugilato) – 905 milioni di dollari

19 – Lewis Hamilton (F1) – 880 milioni di dollari

20 – Alex Rodriguez (baseball) – 775 milioni di dollari

21 – Stephen Curry (basket) – 770 milioni di dollari

22 – Manny Pacquaio (pugilato) – 750 milioni di dollari

23 – Tom Brady (football americano) – 745 milioni di dollari

24 – Jeff Gordon (NASCAR) – 710 milioni di dollari

25 – Peyton Manning (football americano) – 710 milioni di dollari

26 – George Foreman (pugilato) – 705 milioni di dollari

27 – Valentino Rossi (motociclismo) – 700 milioni di dollari

28 – Rafael Nadal (tennis) – 690 milioni di dollari

29 – Oscar De La Hoya (pugilato) – 685 milioni di dollari

30 – Derek Jeter (baseball) – 670 milioni di dollari

31 – Rory Mcllroy (golf) – 670 milioni di dollari

32 – Ernie Els (golf) – 660 milioni di dollari

33 – Novak Djokovic (tennis) – 650 milioni di dollari

34 – Dale Earnhardt Jr. (NASCAR) – 645 milioni di dollari

35 – Fernando Alonso (F1) – 645 milioni di dollari

36 – Magic Johnson (basket) – 645 milioni di dollari

37 – Canelo Alvarez (pugilato) – 640 milioni di dollari

38 – Gary Player (golf) – 640 milioni di dollari

39 – Kevin Garnett (basket) – 635 milioni di dollari

40 – Evander Holyfield (pugilato) – 630 milioni di dollari

41 – Serena Williams (tennis) – 630 milioni di dollari

42 – Russel Westbrook (basket) – 630 milioni di dollari

43 – Andre Agassi (tennis) – 615 milioni di dollari

44 – Chris Paul (basket) – 575 milioni di dollari

45 – James Harden (basket) – 570 milioni di dollari

46 – Kimi Raikkonen (F1) – 570 milioni di dollari

47 – Dwayne Wade (basket) – 565 milioni di dollari

48 – Aaron Rodgers (football americano) – 560 milioni di dollari

49 – Drew Brees (football americano) – 560 milioni di dollari

50 – Conor McGregor (MMA) – 555 milioni di dollari