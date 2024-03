Il Leicester verso la Premier League, ma rischia già punti di penalizzazione

Il Fair Play Finanziario della Premier League continua la sua azione di controllo dei club del massimo campionato inglese, con la penalità dell’Everton e l’intricato procedimento in corso contro il Manchester City. Senza dimenticare il caso Chelsea. A questo si potrebbe aggiungere a brevissimo anche il Leicester.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Times, il club campione di Inghilterra con Claudio Ranieri nella stagione 2015/16 si trova al primo posto della Championship, la serie cadetta inglese. La società inglese, che ha scelto Enzo Maresca per guidare la squadra verso la risalita in Premier League, è finita nel mirino del Club Financial Reporting Unit (CFRU), in vista di una sempre più probabile promozione, per aver violato le regole finanziarie nei suoi ultimi tre anni di permanenza in Premier, che indicano il limite massimo di rosso complessivo in 105 milioni di sterline (al cambio attuale, 122,87 milioni di euro).

In caso di condanna, il Leicester andrebbe incontro a una penalità valida per la prossima stagione, visto che non c’è nessun obbligo di arrivare alla sentenza prima della fine dell’attuale annata sportiva. Essere retrocesso la stagione precedente non faceva rientrare la società del presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha negli obblighi di presentazione dei conti 2022/23 entro il 31 dicembre scorso, ma è comunque tenuto a farlo entro la metà di marzo.

L’avviso di violazione delle regole del Fair Play Finanziario è arrivato al Leicester durante la giornata di mercoledì. Una delle conseguenze, oltre al rischio di penalità per il prossimo campionato, è quello di essere costretti a dover cedere diversi calciatori per risanare le perdite e rientrare nel limite fissato dalla Premier League.

I conti del Leicester relativi alla stagione 2021/22 hanno evidenziato una perdita di 92,5 milioni di sterline (al cambio attuale, 108,2 milioni di euro), e un altro rosso è previsto per il 2022/23 con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare entro questo mese. La spesa dei club per le accademie, il calcio femminile e le strutture è esente dai calcoli per il Fair Play Finanziario della Premier League.