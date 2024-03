De Zerbi al Brighton: lo stipendio dell’italiano in Premier

Roberto De Zerbi è stato scelto come allenatore del Brighton in Premier League nel settembre 2022. Una nomina arrivata dopo che Graham Potter ha deciso di accettare la corte del Chelsea per il post Tuchel e dopo che i Blues hanno accettato di versare nelle casse dello stesso Brighton la cifra monstre di 20 milioni di sterline (quanto serviva per liberare il tecnico e portarlo a Londra).

Il club del sud dell’Inghilterra ha scelto così di puntare sul tecnico italiano, reduce da un’esperienza sfortunata allo Shakhtar Donetsk. De Zerbi ha conquistato una Supercoppa con la formazione ucraina, prima che l’invasione del Paese da parte della Russia costringesse alla sospensione del campionato, poi definitivamente non assegnato.

L’11 luglio De Zerbi risolve il contratto, di comune accordo con la società, e solo il 18 settembre trova nuovamente squadra grazie al Brighton. «Migliorare il risultato dell’anno scorso, quindi entrare nelle prime 10 posizioni di Premier League. È chiaro che qualche novità da portare ce l’ho in testa, ma senza stravolgere nulla. Credo però che si possa sempre migliorare, il mio obiettivo è questo», le prime parole del nuovo tecnico.

L’allenatore italiano ha poi aggiunto: «Per me più facile iniziare a lavorare al Brighton perché conosco il lavoro svolto da Potter prima del mio arrivo. I giocatori hanno le qualità e le caratteristiche, soprattutto mentali, per lo stile di calcio che voglio io, per giocare in maniera coraggiosa. È chiaro che ora prendo una squadra che è quarta in classifica e questo mi dà più motivazione. Per me questa è una grande sfida, sono nel campionato più importante del mondo, per me è motivo di orgoglio essere in un club giovane, serio e con le idee chiare. Abbiamo molti giocatori forti. Ho visto le loro partite precedenti e li ho studiati tutti. La squadra sa cosa fare in campo e ha uno stile di gioco preciso».

De Zerbi stipendio Brighton – Lo stipendio dell’allenatore

Ma quanto guadagna De Zerbi al Brighton? L’allenatore italiano ha siglato un’intesa della durata di quattro anni con il club che milita nella Premier League inglese. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva del Regno Unito, il suo stipendio si aggira intorno ai 2 milioni di sterline a stagione (2,3 milioni di euro all’anno circa).