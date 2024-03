Roberto De Zerbi ha portato il Brighton per la prima volta a disputare una competizione europea, l’Europa League. Proprio agli ottavi di finale, gli inglesi affronteranno la Roma di Daniele De Rossi. Ma nelle ultime ore, il futuro del tecnico italiano sta diventando sempre più materia di interesse in Inghilterra, e non solo.

Il calcio giocato dal suo Brighton, nonostante diverse cessioni come quelle di Mc Allister e di Caicedo (solo per fare due nomi), ha attirato su De Zerbi diverse attenzioni di alcuni dei club più importanti d’Europa, l’ultimo in ordine di tempo il Manchester United. Infatti, i Red Devils sono alla ricerca del sostituto di Erik ten Hag in vista della prossima stagione.

Ma, come riporta il quotidiano inglese The Telegraph, Brighton si è confermata negli anni una bottega molto cara per chiunque volesse i suoi gioielli. Discorso affrontato fin qui per i calciatori, ma lo stesso si può dire anche per De Zerbi in particolare. Infatti, i Seagulls hanno inserito una clausola rescissoria nel contratto del tecnico italiano e ogni club interessato ad averlo prima della scadenza dell’accordo dovrà quindi versare un indennizzo.

De Zerbi clausola Brighton – Le cifre per “liberare” il tecnico

La cifra in questione è superiore ai 12 milioni di sterline (al cambio attuale oltre 14 milioni di euro). Una cifra importante per un allenatore emergente come De Zerbi, ma una pratica non nuova in casa Brighton, e in Premier League in generale. Basti pensare che il Chelsea per strappare ai Seagulls Graham Potter ha speso ben 25 milioni di euro. Cifre non di certo paragonabili a quelle spese per i cartellini dei calciatori, ma non di poco conto anche per un campionato ricchissimo come la Premier League.

Detto del Manchester United, i club interessati a De Zerbi sono moltissimi e distribuiti in diversi parti d’Europa. Si va dal Barcellona al Bayern Monaco, passando per Liverpool e Chelsea. Infine, l’investitura al lavoro del tecnico italiano è arrivata da un certo Pep Guardiola: «Sono sicuro che Roberto può allenarsi in qualsiasi squadra. Non ho alcun dubbio. Può allenare il Brighton e tutte le squadre del mondo. Sono i migliori, sono stato nominato allenatore della prima squadra del Barcellona dalla quarta divisione senza esperienza. Non significa che devi essere nei migliori club per essere un top manager».

Attualmente, il Brighton si trova al nono posto in Premier League a soli tre punti dal settimo, l’ultimo utile per accedere all’Europa sfruttando la Conference League, a patto che una delle prime sei classificate vinca anche la FA Cup così da non eliminare un posto al campionato.