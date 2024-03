Sondaggio di A22 Sports: il 72% dei tifosi è favorevole alla Superlega

Un nuovo studio pubblicato oggi e condotto dall’istituto francese Opinion Way per A22 Sports – la società che muove i fili della Superlega – dimostra un sostanziale sostegno per i nuovi tornei da parte di un gruppo demografico eterogeneo di tifosi di calcio in otto importanti nazioni europee. Il sondaggio indica che il 72% degli appassionati di calcio d’Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito è favorevole alla creazione di una Superlega.

Lo studio si basa su un campione rappresentativo di 6.458 tifosi di calcio di età pari o superiore ai 15 anni, intervistati all’inizio di febbraio 2024. Le domande poste si riferiscono alla nuova Superlega proposta da A22 dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023. I risultati principali dell’indagine dicono che:

In totale, il 72% di tutti i tifosi intervistati di otto grandi Paesi europei concorda con la creazione di una Superlega europea, con Spagna (84%), Portogallo (81%) e Italia (80%) tra i più favorevoli. In altri Paesi, l’idea di creare una Superlega è comunque accolta favorevolmente dalla maggioranza dei tifosi. Tra questi, il 75% in Francia e Belgio, il 67% nei Paesi Bassi, il 65% nel Regno Unito e il 61% in Germania.

La Superlega ha ricevuto percentuali di approvazione molto alte soprattutto da parte delle generazioni più giovani , una fascia d’età che attualmente si sta allontanando dalla visione in diretta delle partite delle competizioni calcistiche europee. Soprattutto i tifosi tra i 15 e i 24 anni (86%) e tra i 25 e i 35 anni (81%) sono favorevoli alla proposta della Superlega europea. In Italia, circa l’89% degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni e il 93% di quelli di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono favorevoli a una Superlega europea.

(79%) e dell’ (72%). In un panorama mediatico sempre più frammentato, in cui gli abbonamenti alla TV per vedere il calcio in diretta diventano sempre più costosi, i tifosi abbonati alla pay-TV sono più propensi a sostenere la Superlega (76%) rispetto ai non abbonati (69%). Il 91% dei tifosi intervistati apprezza inoltre l’idea di trasmettere gratuitamente tutte le partite della Superlega sulla piattaforma UNIFY .

tutte le partite della Superlega sulla piattaforma . La storica decisione della Corte di Giustizia Europea di porre fine al monopolio della UEFA nelle competizioni calcistiche europee per club è sostenuta dal 77% dei tifosi intervistati, con un tasso di approvazione che va dal 71% in Germania all’87% in Spagna.

Bruno Jeanbart, vicepresidente dell’Istituto Opinion Way, ha dichiarato: «Il sondaggio rappresentativo che abbiamo condotto secondo i più recenti standard scientifici tra i tifosi di calcio europei è il primo studio sull

a percezione della nuova proposta di Superlega. Abbiamo riscontrato un ampio e forte sentimento positivo nei confronti della Super League tra i tifosi, il che significa che non si può dire che i tifosi in generale si oppongano al progetto, né che lo facciano i paesi al di fuori delle cosiddette “big 5”».

Questo invece il commento di Bernd Reichart, amministratore delegato di A22: «Siamo attivamente impegnati in un dialogo aperto sulla nostra proposta per il futuro del calcio di club europeo con i club e gli altri stakeholder calcistici rilevanti. Il feedback positivo che abbiamo ricevuto nei colloqui intensificati con i club dopo la sentenza della CGUE ci dà la certezza di essere sulla strada giusta. Nell’ambito del nostro dialogo è stato anche essenziale per noi capire il punto di vista del gruppo di stakeholder più importante: i tifosi del calcio europeo. Abbiamo la prova che il desiderio di una Superlega come alternativa molto più eccitante all’attuale competizione calcistica europea per club è più forte che mai».

I risultati del sondaggio sottolineano che il calcio di club europeo si trova in una fase congiunturale cruciale: la sentenza inappellabile della massima Corte europea di dicembre ha posto fine al monopolio settantennale della UEFA e ha aperto il mercato alle competizioni calcistiche paneuropee per club, che ora possono essere discusse, organizzate e gestite apertamente dai club calcistici senza la minaccia di sanzioni.

In questo momento di svolta, A22 ha proposto un campionato di calcio europeo composto da tre livelli per i primi 64 club maschili e i primi 32 club femminili, basato su promozioni e retrocessioni e saldamente radicato nei campionati nazionali. Inoltre, grazie alla creazione di una piattaforma digitale all’avanguardia chiamata UNIFY, tutte le partite della Superlega saranno trasmesse in streaming gratuitamente in tutto il mondo per migliorare significativamente l’esperienza e l’accessibilità dei tifosi.