A22: i tifosi della Juve i più favorevoli alla Superlega, Inter e Milan oltre il 70%

Un nuovo studio pubblicato oggi e condotto dall’istituto francese Opinion Way per A22 Sports (la società dietro il progetto della nuova Superlega) dimostra un sostanziale sostegno per la Superlega da parte di un gruppo demografico eterogeneo di tifosi di calcio in otto importanti nazioni europee. Il sondaggio indica che il 72% degli appassionati di calcio d’Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito è favorevole alla creazione di una Superlega. Lo studio si basa su un campione rappresentativo di 6.458 tifosi di calcio di età pari o superiore ai 15 anni, intervistati all’inizio di febbraio 2024. Le domande poste si riferiscono alla nuova Superlega proposta da A22 dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Tra i tifosi di club, quelli della Juventus (96%), del Real Madrid (93%), del Barcellona (89%), dell’Atlético de Madrid (88%), del Manchester City (85%), del Benfica (84%), del Porto (83%), del Chelsea (81%) e del PSG (81%) sono i più convinti sostenitori della nuova Superlega. Ma un livello di sostegno molto alto è dimostrato anche dai tifosi del Milan (79%) e dell’Inter (72%).

Tra i meno convinti ci sono invece in particolare i tifosi delle squadre inglesi, anche se per nessuna delle big si scende sotto il 50% dei favorevoli: la percentuale più bassa è quella dei tifosi del Tottenham (55%) seguita da quelli di Liverpool (58%) e poi dei tifosi tedeschi del Borussia Dortmund (61%). Guardando alle altre big, i supporter del Bayern Monaco per il 67% si dicono favorevoli, mentre sono pro-Superlega il 65% dei tifosi del Manchester United e dell’Arsenal.