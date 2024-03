Mercury/13 arriva in Europa: acquisita la maggioranza del Como Women

In un accordo storico, Mercury/13, un gruppo di proprietà multi-club nel calcio femminile mondiale guidato da Victoire Cogevina Reynal e Mario Malavé, ha annunciato l’acquisizione di una quota di controllo nel Como Women, club che milita nella Serie A femminile.

Il Como diventa così il primo club europeo a entrare nel portafoglio di Mercury/13 ed è un passo importante nella loro visione di ridefinire la proprietà dei club di calcio abbracciando un pubblico massiccio ma spesso trascurato: le donne. Il gruppo mira a investire 100 milioni di dollari nel calcio femminile nei prossimi anni. La visione è quella di diventare lo standard del settore per la proprietà del calcio femminile, identificando e investendo nei super club del prossimo decennio e alimentando il loro potere commerciale per attrarre un mercato massiccio, ma trascurato: le donne.

Sotto la guida di Mercury/13, il Como Women punta a spingersi verso il riconoscimento globale nel calcio femminile. L’ascesa notevole del club dalla Serie C all’apice del calcio femminile professionistico italiano è frutto del lavoro dei proprietari esistenti del club e una conferma per la fattibilità dei club femminili indipendenti in Europa.

Mercury 13 Como femminile – La strategia e la posizione di Stefano Verga

A dimostrazione della stima maturata in questi anni, Stefano Verga, che ha guidato il Como Women fin dalla sua fondazione, rimarrà presidente del club e azionista, insieme ai proprietari preesistenti Simone Verga, Manuela Colombo e Cristian Larghi. I co-fondatori e co-amministratori delegati di Mercury/13, la signora Cogevina Reynal e il signor Malavé, si uniranno al consiglio di amministrazione del club, insieme al signor Verga.

«Da anni sogno che questo club abbia ciò che merita di più. Da quando ho conosciuto Victoire e Mario, sono rimasto affascinato dalla loro classe e dalla visione che hanno per trasformare il calcio femminile. Mi ha dato molta gioia sapere che un gruppo internazionale sia interessato al Como per collaborare insieme nel percorso verso il vertice del calcio europeo. Ho questo sogno in mente da molti anni, e vedo in questo progetto l’opportunità di avvicinarci tutti insieme all’obiettivo. Sono entusiasta di avervi a Como e attendo grandi cose da questa unione», ha dichiarato Stefano Verga.

Il club continuerà a operare dalla sua struttura attuale e rimarrà profondamente radicato nelle comunità locali di Seregno, Cislago e Como. Composto da una rosa giovane di giocatrici esperte e talentuose, la squadra sfida club rinomati come Milan, Juventus e Roma nel campionato italiano, con l’aspirazione di continuare a migliorare con ogni nuova stagione.

Il patrimonio calcistico illustre dell’Italia e il vasto potenziale per lo sviluppo del calcio femminile, insieme alla posizione iconica del club, presentano un’opportunità convincente. Attraverso una stretta collaborazione con lo staff e il personale sportivo del club, Mercury/13 mira a contribuire a trasformare il Como Women in uno dei club più importanti d’Europa, fornendo un ambiente favorevole alle giocatrici per sviluppare la loro carriera dentro e fuori dal campo.

«Siamo incredibilmente entusiasti dell’opportunità di portare questo club al livello successivo e non vediamo l’ora di inserirci nelle comunità locali e costruire questo club con loro, i nuovi tifosi e i milioni di turisti internazionali che visitano il Lago di Como ogni anno. Tutti loro avranno un nuovo motivo per venire e visitare questa ambita destinazione europea: seguire e sostenere le donne che giocano a calcio al massimo livello», ha dichiarato Victoire Cogevina Reynal.

Al centro di questa visione è il perseguimento di partnership commerciali strategiche che riconoscano il ruolo cruciale del calcio femminile nel promuovere l’uguaglianza di genere su scala globale, con l’intenzione di accogliere l’altra metà del globo in uno sport che spesso le esclude.

«Attraverso partnership innovative con sponsor lungimiranti, siamo determinati a trasformare il Como Women in un simbolo di emancipazione e celebrazione delle donne in Italia e oltre. Attraverso il calcio, siamo fiduciosi di poter diventare un paradigma di successo e un esempio importante di ciò che accade quando la società dà alle donne il posto e le opportunità che meritano», ha detto la signora Cogevina Reynal, nota anche per il suo attivismo con le Nazioni Unite e diverse organizzazioni non profit nella lotta per l’uguaglianza di genere.

«Quando abbiamo incontrato per la prima volta il signor Verga, ora nostro partner, siamo stati subito ispirati dal suo percorso e dalla sua ambizione di portare il club a nuove altezze – ha continuato Malavé -. Siamo rimasti impressionati dal calibro di talento qui (dentro e fuori dal campo) e siamo molto entusiasti di contribuire alla crescita del calcio femminile in Italia. Questo club è stato costruito con il sostegno di incredibili partner locali che hanno sostenuto la squadra e l’hanno aiutata a raggiungere il punto in cui si trova oggi. Siamo felici di portare avanti le nostre partnership con loro in questo prossimo capitolo di crescita».

Infine, come espresso nel comunicato ufficiale, il nuovo gruppo di proprietà desidera riconoscere la dedizione e professionalità di Deloitte e Sidley Austin LLP, che hanno agito come loro consulenti legali in questa transazione pionieristica nel calcio femminile.