Contro il Genoa l’Inter raggiungerà una cifra straordinaria: un milione di tifosi presenti a San Siro alla 14esima partita di campionato, con una media di 72.924 spettatori per incontro. Un dato che rappresenta il record assoluto nella storia nerazzurra, superando di poco anche quello del Milan. Il coinvolgimento dei tifosi è totale, una situazione senza precedenti.

Così le casse del club ne traggono vantaggio, poiché l’Inter sta per stabilire un record assoluto di incassi stagionali. Nella stagione precedente, la società ha generato ricavi da stadio per 100 milioni di euro lordi, il massimo storico (che si traducono in 78,9 milioni di euro “netti” sulla base dei dati presenti nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023).

Nonostante la lunghezza della stagione, con successi in Coppa Italia e Champions League, il trend attuale è in crescita. Dopo l’ennesimo sold-out contro il Genoa, lunedì – spiega La Gazzetta dello Sport – l’Inter avrà già incassato 80 milioni di euro lordi. Ci sono ancora almeno cinque partite da disputare al Meazza, ma la speranza è che se ne aggiungano altre dopo il ritorno degli ottavi di Champions con l’Atletico Madrid.

Il rapporto tra squadra e tifosi è stato determinante in questa corsa verso la seconda stella. Anche in termini finanziari, l’Inter sta raccogliendo successi importanti: l’incasso lordo contro l’Atletico, dieci giorni fa, è stato di 9,2 milioni di euro, il secondo più alto nella storia nerazzurra. Con una prospettiva positiva per la Champions, che garantirà più partite nella prima fase, la situazione potrebbe migliorare ulteriormente.