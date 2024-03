Serie A, nuova assemblea per i club tra riforme e Serie A+

La Serie A si prepara a tornare in assemblea ancora una volta. E’ stato convocato per venerdì 8 marzo il prossimo incontro (in videoconferenza) tra i club del massimo campionato italiano per discutere dei diversi argomenti all’ordine del giorno. Un’occasione per tornare a parlare anche di argomenti rimasti in sospeso dall’assemblea precedente.

Sul tavolo ci saranno innanzitutto temi federali, con le pressioni della Lega Serie A per discutere della governance. Proprio al termine dell’ultima assemblea il presidente Lorenzo Casini aveva parlato di insoddisfazione a proposito del documento sulle riforme proposto dalla FIGC e in relazione alle priorità individuate.

Si discuterà inoltre dei diritti televisivi internazionali a partire dalla stagione 2024/25. Un capitolo fondamentale per il massimo campionato italiano, che vuole vedere aumentare i ricavi dall’estero per quanto riguarda la gestione dei diritti di trasmissione. Un percorso che prosegue, con i diritti già assegnati in diversi territori e un’intesa raggiunta con Infront per l’Asia.

Infine, ultimo tema sarà quello di Serie A+. Una novità per il massimo campionato italiano che – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – dovrebbe essere lanciata nei prossimi tempi e che sarà quindi presentata ai club in occasione proprio dell’assemblea.

L’obiettivo del lancio di questa nuova piattaforma è quello di riunire una serie di attività di marketing della Lega Serie A mettendole a sistema. L’idea è convogliare le attività di fidelizzazione già esistenti della Serie A (come, ad esempio, la votazione del miglior giocatore del mese, sondaggi e altro) per riunirle in uno spazio unico insieme ai tifosi e rafforzare l’attività di marketing della Lega.