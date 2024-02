La Lega Serie A ha siglato un accordo con Infront per la gestione in esclusiva dei diritti tv di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in 36 territori asiatici. Dopo che la lega ha finalizzato una serie di accordi internazionali per le trasmissioni del nuovo ciclo direttamente con i partner di trasmissione, l’ente ha deciso di fare affidamento sul braccio commerciale di Infront in determinati territori.

La partnership avrà una durata di tre anni, a partire dalla stagione 2024/25 fino alla fine della stagione 2026/27, con un’opzione per prolungare l’intesa. Nel suo nuovo ruolo, l’esperienza di Infront nella regione posiziona al meglio la società per identificare i modi più efficaci per commercializzare prodotti premium della Lega Serie A nell’area. Infront utilizzerà la sua ampia rete e la sua conoscenza di mercato estesa in tutta l’Asia per fornire soluzioni personalizzate per migliorare il seguito e la copertura dei tornei italiani.

Serie A diritti tv Asia – Il commento dell’AD De Siervo

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha dichiarato: «In linea con la nostra nuova strategia, la Lega Serie A sta selezionando la migliore soluzione per ciascuna regione. Il nostro rapporto con Infront si è sviluppato per oltre un decennio e questa decisione è una testimonianza della loro competenza senza eguali in Asia, un’area in cui la Serie A ha sempre avuto una base di fan molto ampia di appassionati che segue la nostra lega con grande interesse. Per questo motivo, ogni stagione a partire dalla prossima, quattro partite di Serie A che coinvolgono squadre qualificate per le competizioni europee saranno programmate in prima serata in Asia».

Bruno Marty, Senior Vice President di ProSports, Infront, ha commentato: «Questo è un esempio di come possiamo adattarci alle strategie in evoluzione dei detentori dei diritti e al panorama dei diritti mediatici sportivi, trovando soluzioni innovative che rispondono specificamente alle esigenze dei nostri clienti e del loro pubblico. Questo nuovo approccio alle partnership è un esempio del nostro impegno nel servire le ambizioni strategiche dei detentori dei diritti e della nostra capacità di implementare modelli commerciali su misura in territori diversi, in questo caso con i nostri partner di lunga data della Lega Serie A combinato con la nostra eccezionale esperienza nelle vendite mediali in Asia».

Serie A diritti tv Asia – Le cifre dell’accordo

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’accordo si è chiuso sulla base di 20 milioni di euro a stagione oltre a un meccanismo di revenue sharing, che consentirà la spartizione dei ricavi oltre una certa soglia. Un modello sulla falsa riga di quello impostato con DAZN per i diritti tv del massimo campionato italiano nel nostro Paese dal 2024/25 al 2028/29.

Di seguito, tutti i territori interessati dall’accordo tra la Lega Serie A e Infront: Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Isole Cook, Figi, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Kiribati, Laos, Macao, Malaysia, Isole Marshall, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Corea del Nord, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Samoa, Singapore, Isole Solomon, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Timor Est, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Vietnam.