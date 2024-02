Europa League, il regolamento del sorteggio per gli ottavi di finale

Quest’oggi, venerdì 23 febbraio, a Nyon, si terrà il sorteggio per gli ottavi di Europa League. Si parte alle 12.00 per stabilire gli incroci del secondo turno a eliminazione diretta della seconda competizione europea, che proprio ieri sera ha visto le gare di ritorno degli spareggi. Come sempre a supervisionare l’evento ci sarà il segretario generale della UEFA, Giorgio Marchetti.

Ecco, proprio dagli spareggi sono uscite le otto non teste di serie che comporranno la seconda urna del sorteggio. Nella prima ci saranno le teste di serie, quelle squadre che hanno vinto i propri gironi e che si sono quindi guadagnate l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Regolamento sorteggio ottavi Europa League – La divisione delle due urne

La speranza del calcio italiano è diventata realtà: avere ben tre formazioni presenti nelle due urne di Nyon per l’Europa League. Infatti, se l’Atalanta era già certa di esserci come testa di serie, grazie alla vittoria del proprio girone, Milan e Roma sono invece riuscite a superare l’ultimo ostacolo degli spareggi per prendere il proprio posto nella seconda urna.

Ecco la situazione delle due urne, con la prima che è definita dalla fine dei gironi, e con la seconda che lo sarà alla fine degli spareggi:

TESTE DI SERIE

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

NON TESTE DI SERIE

Benfica

Milan

Friburgo

Qarabag

Roma

Sparta Praga

Marsiglia

Sporting Lisbona

Regolamento sorteggio ottavi Europa League – Limitazioni e formula delle gare

Il regolamento del sorteggio prevede che le squadre della stessa federazione non potranno scontrarsi se non prima dei quarti di finale. Quindi il prossimo turno è l’ultimo dove non ci sarà alcun derby nazionale. Detto questo, quindi, l’Atalanta non potrà quindi pescare né il Milan né la Roma. Per i bergamaschi, così come per i giallorossi, invece non c’è alcun divieto di pescare la formazione affrontata nella fase a gironi, rispettivamente, Sporting Lisbona (in caso superasse lo Young Boys agli spareggi) e lo Slavia Praga.

Detto questo è bene ricordare che anche gli ottavi di finale si disputeranno su due gare, con la vincitrice dei gironi in casa nella gara di ritorno. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre non riescono ancora a superarsi, la sfida si concluderà ai calci di rigore. Da ricordare che non esiste più la regola dei gol in trasferta. Per passare il turno si dovrà segnare una rete in più dell’avversario.

La gara di andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo. Le vincenti degli otto confronti accederanno ai quarti di finale, con il sorteggio per quel turno e le semifinali in programma il 15 marzo. I perdenti saranno invece fuori dalle competizioni europee 2023/24.