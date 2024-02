Europa League, data e orario del sorteggio per gli ottavi di finale

Quando si terrà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League? L’evento interesserà diversi tifosi italiani, dal momento in cui potrebbero essere tre le squadre di Serie A ancora impegnate nella manifestazione. Ci sarà sicuramente l’Atalanta, che gli ottavi di finale li ha conquistati direttamente con il primo posto ottenuto nella fase a gironi.

La speranza è che nello stesso turno si possano aggiungere Milan e Roma, che si apprestano a giocare il ritorno dei playoff. I rossoneri sono reduci dal 3-0 nel match di San Siro contro il Rennes e dovranno gestire il vantaggio, mentre i giallorossi hanno conquistato un pareggio sul campo del Feyenoord e proveranno a sfruttare il fattore campo per passare il turno.

Nel complesso, agli ottavi di finale di UEFA Europa League partecipano le otto vincitrici della fase a gironi e le otto vincitrici degli spareggi verso gli ottavi di finale. Le squadre che emergeranno vincitrici dagli otto confronti conquisteranno l’accesso ai quarti di finale di Europa League, che si giocheranno nel mese di aprile.

Data sorteggio ottavi Europa League – Data e orario dell’evento

Ma quando si terrà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League? Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si svolgerà venerdì 23 febbraio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Il sorteggio è in programma alle ore 12.00.

Data sorteggio ottavi Europa League – Come seguirlo

Basterà accedere all’app di DAZN o entrare su Sky per vedere in diretta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nel primo caso l’evento, dalle 11:45, sarà disponibile nella home, mentre nel secondo occorre selezionare, dalle 11:30, il canale 200 Sky Sport 24. Non è possibile vedere su TV8 e dunque gratis in chiaro per tutti la diretta dei sorteggi degli ottavi di Europa League, ma uno streaming gratuito sarà comunque disponibile tramite il sito della UEFA.

Data sorteggio ottavi Europa League – Le squadre coinvolte

Quali squadre parteciperanno al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League? Al sorteggio parteciperanno 16 squadre. Le otto vincitrici della fase a gironi di Europa League sono teste di serie e affronteranno le vincitrici degli spareggi degli ottavi, che saranno confermate il 22 febbraio al termine dei playoff:

TESTE DI SERIE

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

NON TESTE DI SERIE

Tolosa/Benfica

Rennes/ Milan

Friburgo/Lens

Qarabag/Braga

Roma /Feyenoord

/Feyenoord Sparta Praga/Galatasaray

Marsiglia/Shakhtar

Sporting Lisbona/Young Boys

Data sorteggio ottavi Europa League – Le regole del sorteggio

Possono affrontarsi squadre della stessa nazione negli ottavi di finale di Europa League? Nessuna squadra può affrontare un’altra squadra della stessa federazione nazionale.

Gli incontri si disputano su due gare, con la vincitrice dei gironi in casa nella gara di ritorno. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari indipendentemente dal numero di gol segnati da ciascuna squadra in casa e in trasferta. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre non riescono ancora a superarsi, la sfida si concluderà ai calci di rigore.

Data sorteggio ottavi Europa League – Le date

L’andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo. Le vincenti degli otto confronti accederanno ai quarti di finale, con il sorteggio per quel turno e le semifinali in programma il 15 marzo. I perdenti saranno invece fuori dalle competizioni europee 2023/24.