Serie A in contemporanea con le coppe europee? Ecco perché si può

Dalla scorsa stagione i campionati nazionali possono disputare le proprie partite in contemporanea alle gare di Champions, Europa League e Conference. A iniziare fu la Premier League, che questa settimana (martedì e mercoledì) ha visto prima il Manchester City e poi il Liverpool disputare le proprie partite di campionato con qualche decina di minuti di anticipo rispetto al fischio di inizio delle sfide di Champions.

E oggi, giovedì, ci sarà anche la Serie A con la partita di recupero Torino-Lazio che inizierà alle 20.45, un quarto d’ora prima delle gare serali degli spareggi di Europa League, che vedranno protagonista anche l’altra squadra della Capitale. Infatti, la Roma alle 21 scenderà in campo contro il Feyenoord per la gara di ritorno con l’obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

Perché Serie A gioca in contemporanea coppe – Il mancato accordo fra leghe e UEFA

La possibilità di fare disputare le gare dei tornei nazionali in contemporanea con le coppe europee è emersa dopo che non è stato rinnovato l’accordo tra l’associazione delle leghe europee e la UEFA. Infatti, in precedenza le leghe e l’UEFA si erano accordate di non programmare partite in modo da evitare che le gare di campionato si sovrapponessero a quelle delle coppe. Il primo caso si ebbe il 15 febbraio 2023, con il big match di Premier League tra Arsenal e Manchester City, che iniziò alle 20.30, mentre alle 21 ci furono le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League, Bruges-Benfica e Borussia Dortmund-Chelsea.