Novità Europa League: due partite dei playoff in diretta in chiaro

Si fa sempre più ricca l’offerta per gli appassionati del calcio internazionale, in particolare dell’Europa League. Questa sera, giovedì 22 febbraio, in diretta in chiaro su TV8, alle ore 21.00, andrà in scena la sfida Roma-Feyenoord (pre-partita alle ore 20.30), valida per il ritorno dei playoff della UEFA Europa League, la seconda competizione europea per club.

Dopo il pareggio per 1-1 della partita di andata (il gol di Lukaku ha rimesso l’incontro in parità), per qualificarsi agli ottavi di finale la squadra di Daniele De Rossi dovrà ottenere un successo o mantenere il risultato di parità per poi avere la meglio ai tempi supplementari o durante i calci di rigore.

Ma non è finita qui. L’appuntamento con l’Europa League in chiaro raddoppia e sempre oggi, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.45, Cielo trasmetterà in diretta il match Tolosa-Benfica (pre-partita alle ore 18.00). Si apre così su Cielo il ciclo di appuntamenti live con le sfide di Europa League tra squadre straniere in programma nella fascia oraria delle 18.45.

Un appuntamento che sarà dunque ripetuto per gli ottavi di finale della competizione, i cui accoppiamenti saranno decisi con il sorteggio che si terrà nella giornata di domani. Tornando a Tolosa-Benfica, per qualificarsi al turno successivo, la squadra francese è chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all’andata.