Exor incasserà oltre 100 milioni di dividendi da Ferrari

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza di Stellantis e che controlla tra le altre anche la Juventus, dovrebbe incassare quasi 700 milioni di dividendi dalla sua partecipazione in Ferrari.

Ieri infatti la società di Maranello ha comunicato che “il proprio Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, intende proporre agli Azionisti della Società una distribuzione di dividendo a favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 2,443 Euro per azione ordinaria, in aumento del 35% circa rispetto all’anno precedente, per una distribuzione complessiva di circa 440 milioni di Euro”. Nel dettaglio, Exor possiede il 24,65% di Ferrari, pari a 44.435.280 azioni

In particolare, così, Exor dovrebbe incassare circa 108,5 milioni come dividendo legato a Stellantis per il 2023, rispetto agli 80,4 milioni circa del 2022 e ai 60,5 milioni del 2021. In teoria, quindi, considerando che la cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli BV possiede il 52,99% di Exor, gli Agnelli potrebbero intascare circa 57,5 milioni da Ferrari quest’anno, ma bisognerà valutare in seguito se e quanto di questo dividendo dal gruppo automobilistico sarà poi distribuito da Exor.

Ferrari ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 1,257 miliardi, per la prima volta oltre la soglia di 1 miliardo, in crescita del 34% sul 2022. Il margine annuale dell’Ebitda è salito al 38,2%, anche in questo caso un record per la casa di Maranello. I ricavi netti sono pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell’anno precedente, con consegne totali pari a 13.663 unità, in aumento del 3,3% rispetto al 2022.