Europa League, il calendario degli ottavi di finale 2023/24

Si tiene venerdì 23 febbraio il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi di finale della UEFA Europa League, che definisce gli scontri verso i quarti di finale del torneo. Atalanta, Milan e Roma scoprono le rispettive avversarie nella manifestazione, con le due formazioni di Serie A che si presentano al sorteggio rispettivamente da non teste di serie (i rossoneri e i giallorossi) e da testa di serie (i bergamaschi).

Le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase. Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno con gare d’andata e di ritorno, con le teste di serie che avranno – così come accade per la Champions League – il vantaggio di disputare il ritorno in casa.

Ma quando si giocheranno gli ottavi di Europa League? Le gare d’andata sono in programma per giovedì 7 marzo. Quelle di ritorno giovedì 14 marzo. Il calcio d’inizio delle sfide è previsto per le ore 18.45 e per le ore 21:00, gli stessi della fase a girone. Il sorteggio dei quarti di finale è in programma il 15 marzo 2024.

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

Calendario ottavi Europa League – Tutti gli scontri del turno

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Questo invece il calendario con giorni e orari degli ottavi di Europa League:

ANDATA

RITORNO

