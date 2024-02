Italia, scelta la data per le convocazioni di Spalletti a EURO 2024

Mentre i club stanno per affrontare la parte cruciale della propria stagione con le coppe europee e il campionato, la Nazionale di Luciano Spalletti guarda co grande fermento al prossimo giugno, quando inizieranno gli Europei in Germania. E proprio in quest’ottica c’è da registrare un aggiornamento importante.

Prima però ci sono gli ultimi impegni amichevoli per preparare proprio la rassegna continentale. Se a marzo gli Azzurri voleranno negli Stati Uniti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, l’ultimo impegno prima di EURO 2024 sarà contro la Bosnia domenica 9 giugno, un giorno dopo l’iniziale programmazione. A ufficializzare lo spostamento è la stessa FIGC. Prima, però, martedì 4 giugno, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna ospiterà l’altra amichevole di preparazione all’Europeo con la Turchia.

Convocati Italia EURO 2024 – Scelta la data per la lista ufficiale

All’indomani del match contro la Bosnia, la Nazionale partirà alla volta della Germania e sabato 15 giugno a Dortmund farà il suo esordio nel torneo continentale con l’Albania. Mentre le convocazioni di Luciano Spalletti saranno ufficializzate venerdì 7 giugno. Queste quattro amichevoli consentiranno al commissario tecnico di sciogliere gli ultimi dubbi per il completamento della lista dei 26 giocatori, chiamati a difendere il titolo di campioni d’Europa conquistato nel 2021 a Wembley.