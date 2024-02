Non solo Milan, Cardinale assume Scaroni: gestirà RedBird International

Presidente del Milan, ma non solo. Il numero uno del club rossonero Paolo Scaroni ha assunto un nuovo incarico all’interno di RedBird Capital, il fondo statunitense – guidato da Gerry Cardinale – che nel 2022 ha rilevato il Milan dal fondo Elliott, gestito invece da Paul Singer. Un’operazione che si è chiusa sulla base di una valutazione di 1,2 miliardi di euro.

Così, a quasi sei anni dalla sua nomina come nuovo presidente dei rossoneri, Scaroni è entrato a fare parte anche di RedBird con il ruolo di presidente di RedBird International. Gerry Cardinale lo ha annunciato al Financial Times durante un’intervista, ma il nuovo incarico è ufficializzato dal sito del fondo, che inserisce Scaroni nel proprio team.

«Paolo è attualmente Presidente del Gruppo Enel, multinazionale italiana produttrice e distributrice di energia elettrica e gas», si legge nella sua biografia. «Nell’ultimo anno, Paolo ha lavorato a stretto contatto con RedBird in qualità di Presidente del Milan e si è unito a noi formalmente come Presidente della nostra attività internazionale che è cresciuta grazie ai nostri investimenti in AC Milan, Liverpool FC sotto Fenway Sports Group, il Toulouse FC e la squadra indiana di cricket dei Rajasthan Royals».

«Nel corso dei suoi 54 anni di carriera come industriale e banchiere, Paolo ha ricoperto il ruolo di CEO di numerose aziende leader; Ruoli di presidente presso istituzioni finanziarie, compreso il ruolo di vicepresidente della Borsa di Londra; e nei consigli di amministrazione di importanti università e istituzioni in Europa e negli Stati Uniti», conclude il profilo.