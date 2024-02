Lutto nel mondo del calcio: è morto Andy Brehme

Lutto nel mondo del calcio: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild è morto a 63 anni Andy Brehme, ex terzino tra le altre del Bayern Monaco e dell’Inter oltre che della Germania, con cui ha vinto il Mondiale 1990 segnando il rigore decisivo in finale contro l’Argentina.

Secondo la Bild, Brehme è deceduto nella notte tra lunedì e martedì a Monaco a causa di un arresto cardiaco: l’ex calciatore è stato trasportato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstraße, vicino alla sua abitazione, ma ogni soccorso è arrivato troppo tardi. Brehme lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti dal suo matrimonio con Pilar.

Dopo i primi passi calcistici nel Barmbek-Uhlenhorst e nel Saarbrücken, Brehme ha trascorso cinque stagioni nel Kaiserslautern e due nel Bayern Monaco, conquistando un campionato tedesco (1986-1987) e una Supercoppa di Germania (1987). Nel 1988 passa all’Inter: in nerazzurro Brehme ha collezionato 154 presenze, segnando 12 gol. Andy è stato uno dei protagonisti dell’Inter dei Record, con cui ha vinto oltre allo Scudetto del 1989 anche una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana.

Dopo un breve periodo al Real Saragozza, è tornato al Kaiserslautern per altre cinque stagioni, durante le quali ha vinto una Coppa di Germania (1995-1996), un campionato di seconda divisione (1996-1997) e ha contribuito al successo del club in un’altra Bundesliga (1997-1998).

Ha rappresentato la nazionale tedesca prima e dopo la riunificazione, collezionando 86 presenze e 8 gol. Con la Mannschaft ha partecipato a tre campionati d’Europa (Francia 1984, Germania Ovest 1988 e Svezia 1992), venendo incluso nella squadra ideale nelle edizioni 1984 e 1992, e a tre campionati del mondo (Messico 1986, Italia 1990 e Stati Uniti 1994), guadagnandosi un posto nella squadra ideale dell’edizione vincente del 1990, nella quale ha segnato il decisivo gol su rigore in finale. Nello stesso anno si è piazzato al terzo posto nella corsa al Pallone d’oro.

“Il FC Bayern è profondamente scosso dalla morte improvvisa di Andreas Brehme”, ha scritto il club bavarese su Twitter. “Terremo sempre Andreas Brehme nei nostri cuori – come campione del mondo e ancor di più come una persona molto speciale. Sarà sempre parte della famiglia del FC Bayern. Riposa in pace, caro Andi!”.

“Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda”, il ricordo invece dell’Inter sui social. “FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”, ha aggiunto la società sul proprio sito, spiegando poi come “in ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio”.