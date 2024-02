7 Migliori piattaforme di trading: caratteristiche, commissioni e spread, e coppie di valute

Per avere successo in un settore complesso come quello degli investimenti, è necessario poter contare su una delle migliori piattaforme di trading online. Trovarne una, soprattutto quando non si è esperti del settore, può non essere così semplice.

Per questo abbiamo deciso di presentarvi alcune delle migliori piattaforme di trading, che abbiamo ritenuto meritevoli di trovarsi in questo articolo. Il mercato è ampio e ce ne sono tante altre di qualità, ma quelle che abbiamo scelto sono molto buone secondo diversi tipi di utenti.

Da una parte abbiamo una delle migliori piattaforme di trading per principianti e investitori con più esperienza, ossia eToro, grazie alle sue caratteristiche all’avanguardia e agli spread competitivi.

Dall’altra parte abbiamo tante altre piattaforme più adatte agli esperti, agli scalper, a chi investe in criptomonete e così via. Volete sapere se abbiamo trovato anche la migliore piattaforma di trading per le vostre esigenze? Non vi rimane che continuare a leggere!

Le migliori piattaforme di trading online

XTB: tra le migliori piattaforme di trading a basso costo

eToro: la migliore piattaforma di trading per la maggior parte degli utenti

Plus500: tra le migliori piattaforme di trading online di CFD

Interactive Brokers: tra le migliori piattaforme di trading online per i professionisti

Saxo Bank: tra le migliori piattaforme di trading online per versatilità

CMC Markets: la migliore piattaforma di trading per i principianti

Forex.com: la migliore piattaforma di trading gratis per 30 giorni per lo scalping

1. XTB: tra le migliori piattaforme di trading a basso costo

Vantaggi:

Da due decenni nel settore

Fornisce protezione del conto ai clienti

Si concentra sul servizio al cliente

Spread FX minimi

48 coppie di valute

Conto demo da 100.000€

Svantaggi:

Non esiste uno stop loss certo

I costi degli spread non-FX sono considerevoli

Non è in grado di creare indicazioni uniche

Costi applicati per inattività

XTB è una delle piattaforme di trading online leader a livello mondiale, con sedi in diversi paesi in Europa e Asia. Fondata nel 2002, è uno dei broker più affidabili e avanzati sul mercato.

Offre una vasta gamma di strumenti finanziari per il trading, tra cui forex, azioni, materie prime, indici e altro ancora. Con oltre 1500 strumenti finanziari disponibili, XTB offre ai suoi clienti una vasta gamma di opportunità di investimento e trading.

Perché l’abbiamo inserita tra le migliori piattaforme di trading online

XTB si distingue per la sua piattaforma di trading tecnologicamente avanzata e facile da usare, XTB Trading, che offre una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e una serie di risorse educative per aiutare i trader a comprendere i mercati finanziari e a sviluppare le loro competenze di trading.

Inoltre, XTB offre ai suoi clienti una serie di funzionalità avanzate, tra cui un conto demo, il trading automatico e l’accesso a una serie di ricerche e analisi di mercato. La piattaforma XTB è anche completamente personalizzabile e la società è regolamentata e autorizzata dalle autorità finanziarie europee, garantendo sicurezza e protezione dei fondi dei clienti.

In sintesi

XTB è una delle migliori piattaforme di trading online, grazie alla sua vasta gamma di strumenti finanziari, all’approccio tecnologicamente avanzato, alla facile da usare interfaccia utente e alla sicurezza che offre ai suoi clienti. Con XTB, i trader possono investire e fare trading in una vasta gamma di mercati finanziari con fiducia, sapendo che la loro attività è supportata da una delle piattaforme di trading più affidabili e avanzate sul mercato.

>>Create subito un conto demo su XTB e provate questa piattaforma!

2. eToro: la migliore piattaforma di trading per la maggior parte degli utenti

Vantaggi:

Spread a partire da 1 pip

Leva finanziaria versatile

Fidelizzazione

15 anni di attività, oltre 140 aree

Una piattaforma di social trading innovativa e facile da usare

Svantaggi:

Poche opzioni su ETF e azioni

Costi non di negoziazione un po’ elevati

Mancano alcune sofisticate funzionalità di trading e strumenti

Nato nel 2007, eToro si è inizialmente specializzato nel trading sul Forex, ma ha rapidamente guadagnato popolarità, ampliando la sua gamma di prodotti e diventando una tra le migliori piattaforme di trading online a livello mondiale.

Con l’aggiunta del supporto per il trading di azioni, ETF, portafogli automatici, criptovalute e gestione della liquidità, la piattaforma ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia nell’innovazione finanziaria.

Il trading di opzioni è stato recentemente introdotto nella piattaforma eToro. Con 20 milioni di utenti, è attualmente presente in oltre 140 Paesi.

Perché l’abbiamo inserita tra le migliori piattaforme di trading online

La piattaforma di eToro ha un layout user-friendly che facilita la navigazione per i trader. Gli utenti possono passare facilmente tra l’app e il sito web con le stesse caratteristiche e funzionalità.

Con CopyTrader, è possibile imitare rapidamente le transazioni di criptovalute di investitori famosi, mentre il Popular Investor Program promuove l’interazione tra gli utenti per il libero scambio di informazioni e idee di trading

Il sito è anche interattivo con un feed di notizie sociali simile a un social media e la condivisione delle scelte di trading su piattaforme esterne di social media.

In sintesi

eToro è una delle migliori piattaforme online poiché permette da una parte ai meno esperti o coloro che hanno meno tempo di copiare le operazioni di investitori esperti grazie alle funzionalità di copy-trading, dall’altra a chiunque di condividere le proprie idee in cambio di vantaggi speciali.

eToro offre un’ampia gamma di opportunità di trading, tra cui CFD, FX e titoli negoziati in borsa, a un prezzo ragionevole.

3. Plus500: tra le migliori piattaforme di trading online di CFD

Vantaggi:

Diversi mercati globali

Oltre 60 diverse coppie di valute

Ordini per stop loss garantiti

Disponibili circa 2.800 CFD

Oltre 2.000 opzioni di metodi di investimento

Protezione contro il saldo negativo

Svantaggi:

Assistenza clienti da migliorare

Non è consigliato agli scalper

Deposito minimo di 100 dollari

Plus500, con sede in Israele, è stata fondata nel 2008 ed è un’azienda la cui attività principale consiste nel fornire trading online di contratti per differenza, o CFD.

Plus500 opera attraverso una serie di filiali nell’area Asia-Pacifico e in Europa ed è una delle migliori piattaforme di trading online per chi cerca uno degli oltre 2.800 CFD a spread convenienti, accesso a una varietà di mercati finanziari e un software semplice da utilizzare.

I trader esperti che amano operare manualmente e che ritengono giustificabile il costo più basso, vista l’assenza di funzioni aggiuntive offerte da alcuni rivali, dovrebbero essere attratti da questo sito.

Perché l’abbiamo inserito tra le migliori piattaforme di trading online

Il broker fornisce l’accesso a un’ampia gamma di CFD su diverse attività, tra cui forex, indici azionari, materie prime, ETF, opzioni, singole azioni e criptovalute a clienti in più di 50 Paesi (disponibilità soggetta a regolamentazione).

Inoltre, Plus500 è stato il primo broker nel 2013 a fornire un CFD sul Bitcoin. Inoltre, il broker offre l’accesso alla negoziazione di CFD su opzioni su diversi mercati. A differenza delle opzioni tradizionali, questi CFD consentono di scommettere sul valore futuro dello strumento di riferimento attraverso il regolamento in contanti.

In sintesi

Plus500 è un marchio internazionale rinomato che offre ai trader online una piattaforma di trading semplice da usare, l’accesso al trading di azioni e un’ampia gamma di CFD.

I principianti che cercano un’esperienza facile da usare sono attratti dall’interfaccia di trading semplificata di Plus500, ma i trader più esperti saranno delusi dalle poche offerte di formazione e dalla gamma limitata di ricerche di mercato.

>>Iniziate a negoziare CFD su Plus500.com!

4. Interactive Brokers: tra le migliori piattaforme di trading online per i professionisti

Vantaggi:

Opzioni valutarie: più di 100 coppie

Moderni strumenti di analisi di mercato e di ricerca

Bassi tassi di margine e di commissione

Fondi comuni di investimento per 17.000 dollari senza spese

Ci sono molti metodi per raggiungere il personale di supporto

Svantaggi:

Un software di trading per cellulare non all’altezza

Gli investitori inesperti e inattivi potrebbero trovarlo troppo avanzato

Interactive Brokers (IBKR) è una società quotata in borsa con oltre 2 milioni di conti clienti attivi e una base di capitale ampia. L’azienda è nota per la sua dedizione all’innovazione e offre accesso al trading di criptovalute e azioni frazionate di titoli europei e statunitensi.

IBKR è considerata una delle migliori piattaforme di trading online per la vasta gamma di coppie di valute, prezzi di margine bassi e commissioni competitive. Tuttavia, la sua varietà di asset e funzionalità complesse richiedono tempo per essere comprese, quindi i principianti potrebbero trovarla difficile da utilizzare.

IBKR è apprezzata dai professionisti per la piattaforma desktop di livello istituzionale, le ottime esecuzioni e i bassi tassi di margine. Inoltre, ha una collezione di applicazioni mobili di alta qualità che piaceranno agli investitori abituali.

Perché l’abbiamo inserita tra le migliori piattaforme di trading online

Sin dalla sua nascita nel 1999, Interactive Brokers è stato un broker di riferimento per gli investitori sofisticati. Nel 2019 la società ha introdotto un nuovo livello di servizio, IBKR Lite, rivolto ai trader meno esperti.

Con IBKR Lite è possibile negoziare diversi prodotti, tra cui opzioni, fondi comuni di investimento, reddito fisso, futures e altro ancora su 135 borse in 33 Paesi, ma le commissioni di negoziazione saranno le stesse pagate dai clienti IBKR Pro.

Oltre a offrire azioni frazionate, entrambi i livelli di servizio prevedono un conto minimo di 0 dollari. Le commissioni di mantenimento del conto e di inattività non vengono addebitate per IBKR Lite o IBKR Pro.

In sintesi

Interactive Brokers, oltre a una piattaforma di trading all’avanguardia e di livello istituzionale, offre prezzi bassi, ricerca di alto livello e formazione.

I trader professionisti apprezzeranno le sue ampie configurazioni di ordini e i suoi potenti strumenti di trading, ma i principianti potrebbero trovare queste capacità eccessive, almeno nei primissimi passi.

>>Cliccate qui e godetevi le funzioni avanzate di trading di Interactive Brokers!

5. Saxo Capital Markets: tra le migliori piattaforme di trading online per versatilità

Vantaggi:

Regolamentata dalla FCA (Regno Unito)

Eccellente interfaccia utente

Migliore ricerca nel settore

Ampia varietà di opzioni

Offre protezione del conto ai clienti

Svantaggi:

Schemi tariffari poco chiari

Servizio clienti non sempre presente

Manca la MT4

Saxo Capital Markets è una banca d’investimento multinazionale danese che offre una vasta gamma di prodotti e servizi di investimento e trading a individui, istituzioni e aziende. La società è nota per il suo approccio tecnologicamente avanzato all’investimento e al trading e la sua piattaforma di trading proprietaria è considerata una delle migliori del settore.

Il trading su Saxo Capital Markets è accessibile e semplice, grazie alla struttura user-friendly. La piattaforma offre una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui forex, azioni, materie prime, indici e altro ancora. Fornisce inoltre ai clienti dati di mercato in tempo reale e strumenti avanzati di analisi grafica per aiutarli a prendere decisioni di investimento informate.

Perché l’abbiamo inserita tra le migliori piattaforme di trading online

Saxo Capital Markets è una piattaforma adatta sia ai principianti che ai professionisti del trading. La piattaforma SaxoTraderGO è stata progettata per essere user-friendly e accessibile, il che la rende ideale per i principianti che stanno appena iniziando a investire nei mercati finanziari.

Offre una vasta gamma di strumenti finanziari e risorse educative per aiutare i principianti a comprendere i mercati finanziari e sviluppare le loro competenze di trading. D’altra parte, Saxo Capital Markets offre anche strumenti avanzati e risorse di ricerca attraenti per i professionisti del trading, come strumenti di analisi tecnica avanzati e opzioni di trading.

Inoltre, offre servizi di trading automatico come il trading algoritmico per automatizzare le strategie di trading e ottimizzare le prestazioni.

In sintesi

Saxo Capital Markets offre molteplici funzionalità, una ricerca eccezionale, un’applicazione di prim’ordine e un’incredibile varietà di oltre 60.000 prodotti negoziabili, e per questo la riteniamo una delle migliori piattaforme di trading per principianti ed esperti. Una cosa importante da tenere presente è che Saxo Capital Markets non fornisce MT4, l’onnipresente interfaccia con etichetta bianca che fa parte del pacchetto di piattaforme di quasi tutti i broker Forex.

>>Iscrivetevi su Saxo Capital Markets per godere di un ambiente di trading completo con una vasta libreria di risorse.

6. CMC Markets: la migliore piattaforma di trading per i principianti

Vantaggi:

Ampia gamma di opzioni

Strutture di ricerca leader nel settore

Prezzi delle azioni accessibili

Protezione del conto

Non è richiesto un saldo minimo

10.000 o più strumenti

Svantaggi:

Il servizio clienti è accessibile solo nei giorni lavorativi

Differenze tra MT4 e Next Generation

Nessuna possibilita’ di trading automatico o di back-testing

Alcuni indici hanno spread CFD elevati

CMC Markets è un broker britannico quotato in borsa e fondato nel 1989, che offre ai suoi clienti una piattaforma di trading avanzata e ricca di funzionalità, accesso a una vasta gamma di servizi di trading, tra cui spread betting e contratti per differenza, nonché un’ampia scelta di classi di attività, inclusi titoli di stato e criptovalute.

CMC Markets offre anche protezione contro i saldi negativi e spread variabili, che si espandono o si riducono in base all’importo dell’operazione. Il broker è adatto sia per i trader principianti che per quelli esperti (con riserva), con tariffe ragionevoli rispetto ai competitor del settore.

Perché l’abbiamo inserita tra le migliori piattaforme di trading online

CMC Markets è un’ottima opzione per ogni tipo di trader grazie alla sua ampia selezione di prodotti, all’interfaccia di trading facile da usare e ricca di funzioni (Next Generation), agli strumenti di ricerca, alla vasta biblioteca di materiali didattici e al personale di supporto dedicato.

La credibilità è rafforzata dalla regolamentazione FCA e dall’enfasi posta da CMC sulla sicurezza dei conti. Non ci sono commissioni onerose e il prelievo gratuito tramite bonifico bancario è una funzione utile.

Forse non è la migliore piattaforma di trading online per i più esperti, in quanto essi non possono usufruire di sconti per trader molto attivi e dell’interfaccia API, ma in generale si tratta di un servizio interessante per la maggior parte degli utenti con diversi livelli di esperienza.

In sintesi

Grazie agli ottimi prezzi e all’ampia gamma di oltre 12.000 prodotti negoziabili, CMC Markets gode di ampia fiducia e offre ai trader una fantastica esperienza di trading.

La ricerca di qualità e gli strumenti di trading all’avanguardia abbondano sull’esclusiva piattaforma di trading Next Generation di CMC Markets.

>>Provate subito CMC Markets cliccando qui!

7. Forex.com: la migliore piattaforma di trading gratis per 30 giorni per lo scalping

Vantaggi:

Periodo di prova di 30 giorni

Strumenti forti per il trading di valute

Oltre 80 coppie di valute

Il 99% delle operazioni viene completato in meno di un secondo

Grafici TradingView integrati per la piattaforma web

Esecuzione delle operazioni in tempo reale

I trader con volumi elevati ottengono sconti

Svantaggi:

Deposito minimo di 100 dollari

Solo per FX

Manutenzione non sempre all’altezza

Fondato nel 2001 come filiale di GAIN Capital Holdings, FOREX.com è un broker di livello mondiale che offre trading online sui mercati al dettaglio dei cambi (FX) e dei contratti per differenza (CFD).

Grazie al suo sito web facile da usare, ai servizi e alle commissioni trasparenti, alle diverse interfacce utente, alle risorse standard del settore e al controllo regolamentare, FOREX.com è tra le migliori piattaforme di trading online.

Il broker offre una vasta gamma di prodotti per trader di tutti i livelli, con un’attenzione particolare all’esecuzione rapida e accurata delle operazioni e alla sicurezza del conto.

Perché l’abbiamo inserita tra le migliori piattaforme di trading online

Forex.com è una delle migliori piattaforme di trading gratis per 30 giorni per diversi motivi. In primo luogo, è ben regolamentata e rispetta gli standard di sicurezza richiesti dalle diverse autorità di vigilanza in tutto il mondo tra cui CFTC negli Stati Uniti e FCA nel Regno Unito e in Europa. Queste regolamentazioni garantiscono agli utenti un alto livello di protezione e sicurezza durante le loro operazioni di trading.

In secondo luogo, Forex.com offre una piattaforma di trading user-friendly e altamente personalizzabile. Essendo disponibile sia per desktop che per dispositivi mobili, la rende accessibile in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Inoltre, offre una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e fondamentale che aiutano gli utenti a prendere decisioni informate sulle loro operazioni di trading sul Forex.

In sintesi

Per i trader di Forex e CFD di tutto il mondo, FOREX.com è un marchio rinomato che offre un’esperienza di trading di prim’ordine. Oltre all’accesso limitato a MetaTrader, offre una selezione diversificata di mercati e un’eccezionale gamma di piattaforme personalizzate.

L’offerta multi-asset di FOREX.com attirerà i trader Forex di tutti i livelli di esperienza, anche se non si tratta di un broker conveniente fino a quando non si negoziano importi più elevati.

Come abbiamo classificato le migliori piattaforme di trading online

Prima di redigere questa selezione con alcune delle migliori piattaforme di trading gratis e a pagamento, per principianti ed esperti, abbiamo determinato alcuni importanti criteri da seguire nell’analizzare i differenti broker online. Gli aspetti di cui abbiamo tenuto conto sono i seguenti:

Sicurezza e conformità

Affinché un servizio possa essere preso in considerazione nella nostra lista delle migliori piattaforme di trading per gratuite e non, è necessario che fornisca transazioni sicure, che sia in possesso dell’iscrizione e della licenza presso gli enti normativi competenti e che gestisca correttamente i dati personali dei suoi utenti.

Interfaccia e accessibilità

L’usabilità è importante in qualsiasi situazione e per qualsiasi livello di esperienza, in special modo per i nuovi utenti. Un’interfaccia complicata potrebbe bloccare i più timorosi o indurli a commettere degli errori.

Di conseguenza, nel determinare la migliore piattaforma di trading online, un design facile da usare che consenta una comprensione intuitiva dei numerosi strumenti è stato uno dei nostri criteri di scelta.

Oltre alla comodità d’uso, sono stati privilegiati altri aspetti, tra cui l’adattabilità a diversi dispositivi, la semplicità di registrazione e accesso, la fluidità delle transazioni e così via.

Abbiamo considerato come tra le migliori piattaforme di trading gratis per principianti quelle che consentono il trading in modalità demo, poiché si tratta di una caratteristica essenziale per chi inizia, che può esercitarsi nel trading senza utilizzare immediatamente denaro reale.

Commissioni

Ogni piattaforma ha un metodo diverso per addebitare i costi ai clienti. Per valutare le varie piattaforme, abbiamo esaminato le commissioni medie per una serie di transazioni a vari prezzi.

Le informazioni raccolte ci hanno offerto un quadro chiaro dei costi associati alle varie strategie di trading e agli asset. Ovviamente un servizio non si qualifica automaticamente come la migliore piattaforma di trading online solo perché le sue commissioni sono più basse, deve anche avere altre funzionalità.

Risorse didattiche e analitiche

Affinché i clienti possano fare scelte di investimento sagge, tra le migliori piattaforme di trading online abbiamo anche incluso quei broker che fornissero strumenti analitici adeguati. La maggior parte delle piattaforme dispone oggi di utili funzionalità grafiche e di ricerca, ma a noi interessava anche la semplicità d’uso di questi strumenti.

Abbiamo anche tenuto conto della credibilità delle ricerche e della loro frequenza di aggiornamento.

Assistenza clienti

Quando si parla di piattaforme di trading, dovrebbe essere disponibile sempre un’assistenza rapida, visti gli elevati rischi legati al denaro, ma è anche vero che la cosa importante è che un adeguato supporto sia sempre disponibile quando i mercati sono aperti.

Nella nostra selezione delle migliori piattaforme di trading online abbiamo incluso il supporto tecnico con le migliori recensioni degli utenti che ne hanno fatto uso, l’accessibilità 24/7 quando possibile, la tempestività delle risposte, la disponibilità di una chat online per una risposta rapida e le FAQ per l’auto-aiuto sui problemi più comuni.

Recensioni dei clienti

Le recensioni sono particolarmente utili per trovare le migliori piattaforme di trading gratis o a pagamento, in quanto includono aspetti quali l’usabilità, la convenienza delle transazioni e, come accennato qui sopra, l’assistenza.

Naturalmente, le valutazioni dei clienti devono essere interpretate con cautela, quindi un paio di recensioni sfavorevoli non escludono automaticamente una piattaforma. Tuttavia, se una determinata funzione riceve ripetuti feedback negativi in un certo numero di recensioni, la valutazione complessiva dovrebbe essere tenuta in considerazione.

>>Iniziate a negoziare CFD su XTB!

Come trovare la migliore piattaforma di trading gratis (con conto demo) per principianti

Man mano che vi addentrate nell’affascinante mondo degli investimenti, scoprirete che le varie piattaforme di trading sono fatte per diversi tipi di investitori. Abbiamo compilato un elenco di azioni per aiutarvi a determinare le vostre esigenze e scegliere così il broker più adatto per voi.

1. Stabilite le vostre caratteristiche

Poiché probabilmente investirete con il denaro per il quale avete lavorato duramente, è importante che facciate diverse riflessioni prima di tuffarvi nella scelta della migliore piattaforma di trading online. Nella prima fase ci sono una serie di domande a cui solo voi potete rispondere.

Qual è la vostra esperienza di investimento?

La migliore piattaforma di trading gratuita, quindi con conto demo per principianti, dovrebbe fornire strumenti didattici di base (come le video lezioni), un’assistenza rapida da parte del personale e un’opzione di pratica che consenta di effettuare transazioni finte senza spendere denaro reale.

Funzioni come l’accesso ai rapporti degli analisti, ai dati tecnici, ai grafici sofisticati, al trading con margine e a una gamma più ampia di classi di attività diventeranno sempre più importanti man mano che si acquisisce esperienza.

Potreste anche scegliere una delle migliori piattaforme di trading gratuite, che quindi permettono di avere un conto demo o provare in modo gratis le diverse funzionalità, prima di scegliere il broker definitivo.

Siete investitori passivi o attivi?

Gli investitori attivi e passivi differiscono per la loro filosofia di investimento. I primi, tra cui troviamo day trader e gli swing trader, cercano di battere il mercato investendo in azioni selezionate in modo strategico, utilizzando l’analisi fondamentale e tecnica per identificare opportunità di investimento. Gli investitori attivi tendono ad avere costi di gestione più elevati a causa delle ricerche e della gestione continua del portafoglio, a fronte di guadagni più netti.

Invece, gli investitori passivi cercano di replicare l’andamento generale del mercato investendo in fondi indicizzati o ETF, che replicano un indice di riferimento. Gli investitori passivi si affidano alla teoria dell’efficienza del mercato, che sostiene che i prezzi delle azioni riflettano tutte le informazioni disponibili e che quindi non sia possibile battere il mercato a lungo termine, beneficiano di costi di gestione più bassi e di una maggiore diversificazione. Di contro generalmente hanno guadagni più calmierati.

Non esiste uno tipo di investitore migliore dell’altro, il vostro livello di conoscenza e la vostra propensione al rischio determinano la piattaforma di trading più adatta per voi.

Di quanto aiuto avete bisogno?

Per qualcuno le migliori piattaforme di trading devono aiutare attivamente a trovare investimenti promettenti, mentre altri trader si accontentano di avere semplicemente accesso a una piattaforma su cui possono effettuare le proprie transazioni. A seconda del vostro attuale livello di competenza, potreste aver bisogno di accedere a strumenti specializzati e a un team di supporto se volete fare trading da soli.

Quali classi di attività vi interessano?

Man mano che acquisiscono maggiore esperienza, molti nuovi investitori passano dalle azioni ad altre classi d’investimento, tra cui FX, materie prime, derivati ed ETF.

Ma questo dipende dalla vostra capacità di comprendere determinati titoli. Forse quello che cercate è la migliore piattaforma di trading gratuita per fare pratica con un conto demo e negoziare opzioni su numerosi asset. Oppure potreste voler utilizzare le criptovalute, come fanno molti nuovi investitori al giorno d’oggi.

Considerate solo le piattaforme che supportano le attività che desiderate negoziare, poiché non tutte offrono le migliori funzionalità per tutte le classi di attività.

>>Iniziate a negoziare CFD su XTB!

2. Fate la vostre dovute indagini

Il passo successivo consiste nel verificare che le piattaforme a cui state pensando soddisfino una serie di requisiti fondamentali che ci si aspetta da tutte le aziende che si rispettino.

Autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione

Una qualsiasi delle migliori piattaforme di trading online deve essere autorizzata da un ente apposito a operare sul territorio europeo. Per essere autorizzate devono rispettare le normative in materia di servizi finanziari e di tutela dei consumatori, ad esempio fornendo informazioni chiare e complete sui prodotti finanziari offerti, sui costi associati e sui rischi dell’investimento.

Inoltre, i broker dovrebbero essere soggetti a regolamentazione e controllo da parte delle autorità competenti. In particolare, la legge italiana prevede che le piattaforme di trading debbano essere autorizzate e regolate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), che ha il compito di tutelare gli investitori e garantire la trasparenza del mercato.

È inoltre importante che le piattaforme di trading adottino misure adeguate per proteggere i dati e la privacy dei clienti, nonché per prevenire eventuali violazioni della sicurezza informatica.

Infine, dovrebbero promuovere l’educazione finanziaria dei propri clienti, fornendo informazioni sul funzionamento dei mercati finanziari e sui rischi dell’investimento, al fine di consentire agli utenti di prendere decisioni di investimento informate e consapevoli.

3. Cercate di capire le commissioni di investimento

Le commissioni sul trading possono variare a seconda del tipo di strumento finanziario e della piattaforma di trading utilizzata. Tuttavia, alcune delle principali commissioni che possono essere applicate sono:

Commissione di negoziazione: è la commissione applicata dalla piattaforma di trading per l’esecuzione dell’ordine di acquisto o vendita di un determinato strumento finanziario. Commissione di gestione: è la commissione applicata dalla società per la gestione del portafoglio. Spread: è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un determinato strumento finanziario e rappresenta la commissione implicita applicata dalla piattaforma di trading. Commissione di custodia: è la commissione applicata per la custodia dei titoli finanziari acquistati. Commissione di prelievo: è la commissione applicata per il prelievo dei fondi dal conto di trading. Commissione di cambio valuta: è la commissione applicata per la conversione della valuta durante l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari denominati in valuta diversa da quella del conto di trading.

Le commissioni sul trading possono avere un impatto significativo sul rendimento dell’investimento, pertanto è importante valutare attentamente le commissioni applicate anche se fanno parte delle migliori piattaforme di trading online, così da poter scegliere quella più conveniente in base alle proprie esigenze.

4. Provate la piattaforma

Fare un po’ di esperienza pratica è la fase successiva. Dovreste scegliere una delle migliori piattaforme di trading gratis che vi permettano di avere un conto demo o di testare senza pagare le diverse funzionalità.

Ecco alcune domande da porvi nel processo di prova:

Le informazioni sui prezzi che ricevete sono in tempo reale o c’è un ritardo?

Che tipo di strumenti sono accessibili ai principianti?

Quanto tempo richiede la procedura di deposito e prelievo di denaro?

Quali strumenti analitici sono disponibili?

Come sono il supporto tecnico e il servizio clienti?

Quanto è semplice iscriversi? È facile utilizzare la piattaforma?

Che tipo di titoli e ordini sono disponibili per il trading?

Che tipo di avvisi e notifiche si ricevono?

Quali risorse didattiche offre la piattaforma?

Trovare la migliore piattaforma di trading per dilettanti per le vostre esigenze sarà molto più facile una volta che avrete le risposte a queste domande.

>>Iniziate a negoziare CFD su XTB!

FAQ

Che cos’è una piattaforma di trading?

Le piattaforme di trading sono software informatici utilizzati per l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari. Questi strumenti includono azioni, obbligazioni, valute, materie prime e molti altri ancora.

Le migliori piattaforme di trading vengono utilizzate dagli investitori per eseguire transazioni online e gestire i propri portafogli di investimento. Possono essere offerte gratuitamente o a pagamento attraverso un broker o un altro intermediario finanziario.

La maggior parte delle piattaforme di trading offre funzionalità avanzate, come l’accesso a notizie di mercato in tempo reale, la possibilità di eseguire analisi tecniche, la creazione di grafici e l’accesso a strumenti di gestione del rischio.

Quali sono i momenti migliori per fare trading?

Il momento migliore per fare trading forex dipende dagli obiettivi e dall’approccio del trader. I day trader dovrebbero concentrarsi sulle ore di maggior attività del mercato, come le ore 8.00-10.00, ma questo varia in base alle coppie di valute. Gli swing trader possono cercare modelli a lungo termine durante i periodi di maggiore attività del mercato. I trader di posizione dovrebbero prestare attenzione agli eventi di cronaca che possono influenzare i prezzi delle coppie di valute che osservano.

Quali sono i principali errori che commettono i trader?

Secondo le nostre osservazioni, i trader commettono spesso i seguenti 4 errori:

I rapporti rischio/rendimento sono una componente fondamentale di ogni strategia di trading, ma molti trader non li utilizzano affatto o non li utilizzano correttamente.

Molti trader entrano nel mercato senza avere una chiara comprensione dei loro obiettivi o della loro strategia di trading. Questo spesso li porta a fare operazioni irrazionali o insensate d’impulso, con conseguenti perdite di denaro.

La leva finanziaria ha due facce: può aumentare i guadagni se l’operazione va a buon fine, ma può anche aumentare le perdite se fallisce. L’eccesso di leva finanziaria è un errore comune dei nuovi trader che può far perdere loro tutto il patrimonio molto rapidamente.

Il trading emotivo fa agire in modo impulsivo e irrazionale, con conseguenti perdite significative.

Quali sono i migliori indicatori tecnici per il trading online?

Di seguito sono riportati un elenco e una rapida spiegazione degli indicatori tecnici più frequentemente utilizzati nel trading.

Uno degli indicatori tecnici più utilizzati è la media mobile. Trascurando i piccoli picchi, essa smussa i dati relativi ai prezzi per aiutare a scoprire i pattern.

In corrispondenza di livelli significativi di Fibonacci, vengono tracciate linee orizzontali note come ritracciamenti di Fibonacci. Vengono utilizzate per determinare i possibili gradi di supporto e resistenza.

Un altro indicatore di momentum che misura anche le circostanze di ipercomprato e ipervenduto del mercato è l’oscillatore stocastico.

I pattern di candele sono rappresentazioni visive dell’attività dei prezzi che possono essere utilizzate per individuare le tendenze del mercato, nonché i supporti e le resistenze significative.

L’indice di forza relativa (RSI) è un indicatore di momentum che confronta la dimensione dei recenti aumenti o diminuzioni dei prezzi con la dimensione del contesto di tali movimenti.

Le bande di Bollinger sono uno strumento per calcolare la volatilità dei prezzi. Sono composte da una banda superiore fissa e da una banda inferiore fissa che si muovono in risposta all’attività di prezzo più recente.

Di indicatori ne esistono altri, ma la scelta dipende dai vostri gusti e dal vostro stile di trading.

Quali sono le caratteristiche di un trader di successo?

Per investire in modo appropriato non basta solo scegliere la migliore piattaforma di trading online. Le tre caratteristiche che contraddistinguono i trader di maggior successo sono:

Impegno nell’apprendimento – i migliori trader fanno la loro due diligence, esaminano la storia della società e la sua leadership e basano le proprie decisioni su fatti oggettivi e sulle opinioni di esperti in materia. Inoltre, si tengono aggiornati sugli eventi politici nazionali e internazionali e tengono conto dell’impatto di nuove leggi e regolamenti sul mercato. Utilizzo degli strumenti appropriati – i migliori trader utilizzano le risorse disponibili per fare scelte informate e per seguire le tendenze di mercato. Un punto di vista realistico – i migliori trader sono consapevoli che non esiste una formula magica per diventare ricchi rapidamente. Prima di iniziare a fare trading, è importante avere obiettivi ragionevoli e realistici, poiché il successo nel trading richiede tempo, pazienza e impegno.

DISCLAIMER: è possibile perdere denaro durante il trading. Assicuratevi di utilizzare questi servizi in modo responsabile per evitare di incorrere in pesanti debiti. Le opinioni espresse nei contenuti sono esclusivamente degli autori. Non costituiscono consulenza.

eToro è una piattaforma multi-asset che offre la possibilità di investire in azioni e criptoasset, oltre che di negoziare CFD.

Si noti che i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 67% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovreste valutare se avete compreso il funzionamento dei CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Le performance passate non sono un’indicazione dei risultati futuri.

I criptoasset sono strumenti volatili che possono subire ampie fluttuazioni in un arco di tempo molto breve e pertanto non sono adatti a tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato e non è quindi supervisionato da alcun quadro normativo dell’UE.