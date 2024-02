DAZN, oltre 5 milioni di spettatori per il 25° turno: Monza-Milan al top

Un altro turno di Serie A si è esaurito arrivando così alla 25esima giornata che ha visto l’Inter scappare ancora più lontano da Juventus e Milan, tallonate da Atalanta e Bologna che non ne vogliono sapere di rallentare la propria corsa verso la Champions League 2024/25.

Un turno di campionato che non ha visto grandi big match e che su DAZN ha raccolto un totale di poco più di 5 milioni di telespettatori. I dati della scorsa giornata aveva registrato utenti poco sopra i 6 milioni. La piattaforma streaming, che detiene in esclusiva sette partite su 10 con le tre altre in co-esclusiva, ha visto solamente Monza-Milan di domenica sera riuscire a superare la soglia simbolica del milione di spettatori. Il record stagionale di DAZN è fermo a 6.699.438 spettatori dell’11ª giornata.

Ascolti DAZN 25 giornata Serie A – Tutte le partite

Dietro al derby lombardo, che ha visto per la prima volta vittorioso il Monza con il suo record di gol fatti nella sua storia nella massima serie, ci sono Verona-Juventus, andata vicina al milioni di seguaci, e un altro derby laziale come Frosinone-Roma. Mentre per un altro scontro regionale come Empoli-Fiorentina il pubblico ha superato di poco i 100.000 utenti.

Di seguito, l’elenco delle partite (in ordine di calendario) della 20esima giornata con i rispettivi dati sugli ascolti. Per questa giornata era presente anche Zona DAZN: