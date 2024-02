Stadio Milan a San Donato, in campo la Regione: organizzato un incontro

Mentre a Milano il sindaco Giuseppe Sala sta provando in tutti i modi a convincere Inter e Milan a rimanere a San Siro, magari con la realizzazione di un progetto di ristrutturazione, la società rossonera sta continuando a fare i passi in avanti necessari per veder sorgere il suo nuovo impianto nell’area San Francesco di San Donato Milanese.

Come riporta l’edizione odierna di Libero, dopo aver finalizzato il rogito delle aree interessate dal progetto, sono ora in corso gli incontri istituzionali da parte dell’amministrazione comunale di San Donato, guidati dal sindaco Francesco Squeri, che prevedono anche un confronto diretto con i cittadini, il primo è già avvenuto nei giorni scorsi.

Stadio Milan incontro Regione Lombardia – Le istituzioni coinvolte

Ma nel calendario è stata inserita una nuova occasione di confronto, ma questa volta organizzata dalla commissione Territorio di Milano che ha accolto la proposta di Pietro Bussolati (Pd), Nicola Di Marco (M5S) e Onorio Rosati (AVS). I richiedenti hanno così ottenuto un incontro con le varie istituzioni coinvolte nel progetto rossonero a San Donato per avere delle risposte chiare in merito ad alcuni temi ritenuti spinosi, come per esempio la questione legata alla mobilità.

Oltre al Milan e al comune di Milano, al tavolo di confronto saranno seduti in audizione a Palazzo Pirelli, il comune di San Donato, la Città Metropolitana, i comitati dei cittadini, il Parco Sud (che ha manifestato la sua contrarietà al progetto stadio sin dall’inizio), Atm, Trenord e Rfi.

Una mossa che si può definire a sorpresa, visto che si svolgerà negli uffici del consiglio regionale per richiesta di quell’area politica che appoggia il sindaco Sala, ma che comunque è in minoranza per quanto riguarda la Regione Lombardia. Ma sicuramente testimonia come, nonostante le parole del primo cittadino del capoluogo, l’intenzione del Milan (che ha già incassato il sì della Regione per un nuovo impianto a San Donato) sia quella di procedere sulla strada che porta a San Francesco. Ovviamente vanno risolte tutte le criticità già note da settimane, come ricordato dallo stesso sindaco di San Donato, Francesco Squeri.