Non solo Radio Capital: Gedi (Exor) valuta la cessione di Radio Deejay

Sembrerebbe coinvolgere anche il settore radiofonico la fase di vendita messa in atto in casa Gedi. Il gruppo editoriale controllato da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, starebbe sondando il terreno per vendere la partecipazione detenuta in Radio Deejay, la storica emittente radiofonica fondata da Claudio Cecchetto a Milano. A riportarlo è l’edizione odierna di MF-Milano e Finanza.

Le indiscrezioni parlando di un soggetto interessato a rilevare il 100% della società. Gedi rimarrebbe in controllo delle altre emittenti del proprio network radiofonico, Radio Capital e m2o. Tutte e tre le emittenti sono raccolte nella società Elemedia. Tuttavia, va registrato che da diversi mesi si parla di accordo fatto con la famiglia Angelucci per la cessione della stessa Radio Capital, nonostante le differenze di vedute sul valore dell’emittente. La richiesta era di 20 milioni di euro, mentre l’offerta non supera i 12 milioni.

L’indiscrezione, per ora, ha fatto registrare la smentita da parte di un portavoce del gruppo editoriale della famiglia Agnelli-Elkann, che ha così commentato: «Si tratta di voce destituita di ogni fondamento: nessuna delle nostre radio è in vendita».

Nel 2022, Elemedia ha chiuso l’anno con ricavi di 57 milioni e un utile netto di 1,6 milioni: la maggior parte del fatturato deriva proprio da Radio Deejay – che nel 2022 si è collocata al quarto posto in classifica delle radio più ascoltate con 4,7 milioni di ascoltatori, dopo Rtl 102,5, Rds e Radio Italia. Stando ai valori a bilancio, Elemedia vale 86 milioni di euro di cui ben 40 milioni per Radio Deejay, 30 per Capital e 16 per m2o.