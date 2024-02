Ritornano le notti europee: ecco su quali giocatori puntano le italiane

Lazio, Inter e Napoli in Champions League; Milan e Roma ai playoff di Europa League, con l’Atalanta già agli ottavi e Fiorentina nelle top 16 di Conference League. Ma come arrivano le “sette sorelle” ai propri impegni europei? Ecco il responso del Football Players Exchange , tra giocatori rivalutati e altri in cerca di riscatto.

Un indice che utilizza più di 7.000 variabili per ogni giocatore ad ogni match disputato , in modo da fornire il valore più accurato possibile garantendo affidabilità e trasparenza agli utenti. Il tutto senza dipendere da domanda e offerta di mercato: solo parametri oggettivi produrranno la quotazione dell’atleta.

Una stagione 2022/23 conclusasi, purtroppo, con zero titoli, nonostante le tre finali giocate. Il calcio italiano, però, è tornato ad avvicinarsi alla vetta al Continente e quest’anno è in cerca di conferme.

“Calcio is back”. Così nell’aprile del 2023 la Serie A sponsorizzava, ed esaltava, l’incredibile risultato che i club italiani avevano raggiunto in Europa: Inter, Milan e Napoli ai quarti di Champions League; Juve, Roma e Fiorentina tra le migliori otto, rispettivamente, di Europa League (le prime due) e di Conference League.

Champions League 2023/24: dalla conferma dell’Inter al riscatto del Napoli

La musichetta della Champions League ritorna a risuonare nei top stadi d’Europa. È tempo di ottavi di finale, con il sorteggio delle italiane che non viene classificato, sicuramente, come fortunato: la Lazio con il Bayern Monaco, il Napoli contro il Barcellona e l’Inter ad affrontare l’Atletico Madrid.

In ordine cronologico è stata la Lazio di Maurizio Sarri ad inaugurare la fase a eliminazione diretta. La vittoria di misura con il Bayern Monaco ha dato grande fiducia all’ambiente. Il centrocampo è, da sempre, il reparto più determinante per le squadre dell’allenatore toscano: Matteo Guendouzi (GUE08) e Luis Alberto (LUI10) hanno esperienza da vendere in campo internazionale e sono gli “aghi della bilancia” del gioco laziale. Davanti si punta sul rispolverato Ciro Immobile (IMM17), in gol su rigore contro i tedeschi e fresco della 200ª marcatura in Serie A (ottavo bomber all-time della competizione).

La settimana prossima toccherà, invece, a Inter e Napoli scendere in campo. Saranno i Colchoneros di Diego Simeone ad affrontare la capolista in Serie A. L’attacco madrileno è temibile, seppur con l’infortunio di Morata: Griezmann e Depay sono clienti scomodi e Alessandro Bastoni (BAS95) dovrà confermare l’ottimo periodo di forma, culminato con il gol contro la Roma. A centrocampo spicca la sfida tra Niccolò Barella (BAR23) e De Paul, ex conoscenza del calcio italiano: un testa a testa tutto corsa e qualità, da cui molto dipenderà la doppia sfida tra San Siro e Wanda Metropolitano. Davanti la scena se l’è presa Marcus Thuram (THU09), con gol e autogol propiziati che hanno portato l’Inter a +7 sulla Juventus.

Italia e Spagna si affronteranno anche nell’ottavo di finale tra Napoli e Barcellona. Walter Mazzarri non può che puntare tutto sul rientro di Victor Osimhen (OSI09), deluso dalla finale persa in Coppa d’Africa. Il nigeriano si riprenderà le chiavi dell’attacco partenopeo. A destra il più in forma Matteo Politano (POL21), subentrato bene nella gara con il Milan e già a segno nel precedente con i blaugrana della stagione 2021/22. Il tiki-taka degli spagnoli dovrà necessariamente essere smorzato dal dinamismo di Stanislav Lobotka (LOB68), il giocatore che più si avvicina allo stile di gioco della squadra di Xavi.

Europa League 2023/24: dalla “prima volta” del Milan alla nuova Roma senza Mou

Completare una bacheca trofei di primissimo livello, che per anni l’ha resa la squadra più titolata al mondo. Il Milan non ha mai vinto l’Europa League e quest’anno sembra essere un serio obiettivo per i ragazzi di Stefano Pioli. Dato il solido terzo posto in campionato, la testa va all’Europa, con il Rennes battuto 3-0 nel match d’andata. Theo Hernandez (HER19) conosce i suoi connazionali ed è reduce dal gol vittoria contro il Napoli. Partita con il club partenopeo che ha visto sugli scudi Ismael Bennacer (BEN04) e Ruben Loftus-Cheek (LOF08): l’algerino si è ripreso la regia del Milan, dopo l’uscita anticipata ai gironi della Coppa d’Africa; l’inglese ha già siglato 7 gol stagionali e sa come vincere la competizione (successo nel 2018/19, in maglia Chelsea).

La nuova Roma di Daniele De Rossi deve confermare le ultime stagioni in Europa. Senza la certezza Mourinho, la squadra giallorossa cerca in Paulo Dybala (DYB21) il proprio trascinatore, come fece l’anno scorso fino alla finale persa con il Siviglia. Leadership in mezzo al campo affidata a Leandro Paredes (PAR16), rigenerato dall’arrivo del nuovo allenatore ed esperto di grandi notti europee. Sardar Azmoun (AZM17) è la carta a sorpresa, dopo una grande Coppa d’Asia disputata con il suo Iran: nonostante il gol a Rotterdam, Lukaku potrebbe tirare il fiato in Europa League e il numero 17, dopo la partenza di Belotti, è il sostituto ideale.

L’unica squadra già agli ottavi di Europa League è l’Atalanta. Il club bergamasco, dopo l’Inter, è la squadra più in forma della Serie A e vuole continuare il ruolino di marcia anche in ambito europeo. La trequarti orobica può contare sul talento di Teun Koopmeiners (KOO07) e Mario Pasalic (PAS08), sia in fase difensiva che offensiva. L’attacco è tornato a concludere in maniera efficace la grande mole di gioco prodotta (14 gol negli ultimi quattro match di campionato): il rientro dalla Coppa d’Africa di Ademola Lookman (LOO11) può solo che giovare alla squadra di Giampiero Gasperini.

Conference League 2023/24: Italiano sfida la “maledizione” finale

La stagione scorsa furono due le finali raggiunte, senza però alcun trofeo portato a Firenze. Vincenzo Italiano vuole migliorare ulteriormente i risultati sportivi e la Conference League 2022/23 ha visto l’espressione più bella della squadra viola, fino all’ultimo match perso con il West Ham.

La bagarre verso i piazzamenti europei in campionato potrebbe, però, costringere il tecnico a optare per un turnover ragionato: ecco che Antonin Barak (BAR72), Fabiano Parisi (PAR65) e Christian Kouamè (KOU99) diventano valide alternative, per la Fiorentina, da giocarsi nella competizione UEFA.

Questi i giocatori più appetibili, presenti in piattaforma, verso i big match europei. Le “sette sorelle” proveranno a far strada nelle rispettive competizioni, provando a far meglio della scorsa stagione. Non resta che accedere al Football Players Exchange, iscriversi e giocare come un vero trader sulla borsa dei calciatori.

Football Players Exchange, come funziona la piattaforma

