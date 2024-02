Dove vedere Al Nassr Al Fateh tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Nassr Al Fateh tv streaming, partita valida per il recupero della diciassettesima giornata della Saudi Pro League.

Ricomincia la prima divisione del calcio saudita dopo la pausa invernale, iniziata a fine dicembre 2023. A scendere in campo saranno Cristiano Ronaldo e compagni alla caccia di importanti punti per inseguire il primo posto dell’Al Hilal, distante sette punti. La formazione di Luis Castro è reduce dalla vittoria nell’andata degli ottavi di finale della Champions League asiatica. A decidere la sfida è stato il solito fuoriclasse portoghese su assist dell’ex Inter Marcelo Brozovic. Dall’altra parte l’Al Fateh occupa la settima posizione in classifica e si trova in una posizione molto tranquilla, abbastanza lontana dalla zona retrocessione, ma non abbastanza vicina alle prime tre posizioni che portano alla qualificazione della AFC Champions League.

Al Nassr Al Fateh Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

Al Nassr-Al Fateh si terrà allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, sabato 17 febbraio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Dove vedere Al-Awwal Park tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite della Saudi Pro League saranno visibili in diretta in chiaro, visto che La7 e Sportitalia hanno acquistato i diritti per trasmettere in totale le migliori tre sfide di ogni giornata. Tra queste anche il match tra Al Ittihad e Al Nassr, che sarà visibile in chiaro. A trasmetterla sarà La7d, il secondo canale dell’emittente che fa capo a Urbano Cairo, presidente di Torino e del colosso editoriale RCS.

Il canale La7d è visibile sul digitale terreste al canale 29, mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Saudi Pro League sintonizzandosi semplicemente sul 529. Mentre per chi preferisse lo streaming, c’è la possibilità di sintonizzarsi su La7d accedendo al sito ufficiale del canale.