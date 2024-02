Serie A, cinque posti in Champions? L’effetto sulla classifica del campionato

La Serie A sta proseguendo a gonfie vele la sua corsa ai cinque posti nella prima edizione della nuova Champions League. E’ chiaramente presto per un giudizio definitivo, ma i risultati delle italiane nelle coppe europee stanno spingendo in questa direzione, con il campionato italiano che potrebbe contare così su cinque club nella maggiore competizione UEFA nel 2024/25.

Da dove nasce questa possibilità? Dal nuovo format della Champions League, che prevede la partecipazione di 36 squadre contro le attuali 32. Due di questi quattro posti aggiuntivi saranno infatti assegnati alle due Federazioni i cui club affiliati avranno fatto registrare la migliore performance collettiva nella stagione precedente delle competizioni UEFA per club (in base al ranking per club delle Federazioni per la stagione).

Questi posti (definiti “European Performance Spot”) saranno assegnati ai club meglio classificati nei rispettivi campionati nazionali, subito dopo i club che si sono qualificati direttamente per il girone unico. Ma che effetto avrà questo eventuale posto aggiuntivo sulla classifica? I posti disponibili per l’Europa League e per la Conference League rimarranno invariati?

Cinque squadre in Champions cosa succede – L’effetto sul campionato

Il posto aggiuntivo non ridurrà il numero di club in Europa League e Conference League, quindi queste due Federazioni avranno diritto a una squadra in più ciascuna nella loro quota complessiva per le competizioni UEFA per club. Nel caso specifico della Serie A, attualmente (in una situazione normale) i posti vengono assegnati come di seguito:

Prima classificata – Champions League

Seconda classificata – Champions League

Terza classificata – Champions League

Quarta classificata – Champions League

Quinta classificata – Europa League

Vincitrice Coppa Italia – Europa League

Sesta classificata – Conference League

Questo invece lo schema delle qualificazioni qualora la Serie A riuscisse a conquistare un posto in Champions aggiuntivo tramite il campionato: