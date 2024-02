FA Cup: più partite e più soldi, ma diminuisce il divario con la Coppa Italia

TNT Sports, emittente inglese di proprietà di BT Group e Discovery Warner Bros, ha siglato un accordo di quattro anni con la federcalcio britannica, la Football Association, per la trasmissione locale della FA Cup, la coppa nazionale più prestigiosa e antica del mondo.

Come riportano i media anglosassoni, nell’accordo sono inclusi anche le emittenti del sevizio pubblico BBC e ITV, che continueranno a trasmettere in televisione le partite per il resto di questa stagione e della prossima. A partire da quella 2025/26, TNT Sports trasmetterà le partite in diretta dal primo turno alla finale. Un’emittente in chiaro – probabilmente la BBC o ITV – manderà in onda anche le partite scelte di ogni turno, con gli highlights. Questo accordo dovrebbe valere più di 260 milioni di sterline (al cambio attuale, più di 303,77 milioni di euro), che rappresenta un aumento del 15% rispetto all’ultimo siglato e ancora in vigore.

Diritti tv FA Cup cifre – Il confronto con la Coppa Italia

Queste cifre portano quindi l’incasso per ogni stagione a quasi 76 milioni di euro a stagione. La Coppa Italia, in confronto, guadagna di meno, anche se ha ridotto il gap grazie all’accordo triennale appena siglato con Mediaset che permette alla Lega Serie A di incassare 58 milioni di euro annui fino alla stagione 2026/27, con un aumento significativo rispetto al ciclo precedente.

Da considerare, inoltre, come nel Regno Unito, come successo per le gare della Premier League, si sia scelto di ampliare la visione in televisione di tutte le partite della FA Cup a partire dal terzo turno, cosa che non succede ora. Rimane la cosiddetta blackout rule che vieta la trasmissione del calcio in televisione il sabato pomeriggio.

Infine TNT è, insieme a Sky Sports, una delle emittenti locali che mostra la Premier League e possiede anche i diritti nazionali per le tre competizioni internazionali (Champions, Europa League e Conference League) e i campionati stranieri come Serie A, Ligue 1 e la National League, quinta serie inglese, oltre a importanti diritti in molti altri sport. Come parte dell’ultimo accordo, TNT avrà ora i diritti di trasmettere la finale della Community Shield e della FA Youth Cup.