Mondiale per Club: Juve, Napoli e Lazio, chi passerebbe a pari punti

La FIFA ha annunciato nella giornata di ieri i criteri per stilare il ranking utile a definire le squadre qualificate – e quelle ancora in corsa – per il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. La manifestazione si terrà tra poco meno di due anni negli Stati Uniti d’America e vedrà la partecipazione di 12 formazioni europee.

Tenendo a mente che non potranno partecipare più di due squadre a nazione, escludendo dal conteggio le vincitrici della Champions dal 2021 al 2024, la situazione per quanto riguarda le squadre italiane è delineata. Infatti, dopo la conferma della qualificazione per l’Inter e l’eliminazione ai gironi di questa edizione della Champions da parte del Milan, a potersi qualificare per il prossimo Mondiale per Club rimangono solo Juventus, Napoli e Lazio.

Al nuovo torneo, come detto in precedenza, parteciperanno nel complesso 32 squadre da tutto il mondo, di cui 12 europee e con un massimo di due club per Federazione. L’unica eccezione riguarda le squadre che vincono la Champions League, sempre qualificate anche se più di due dovessero provenire dalla stessa Federazione. Quindi se l’Inter dovesse vincere questa Champions League non andrebbe a garantire un posto in più all’Italia.

Ranking Mondiale per Club pari punti – La classifica ufficiale

L’esclusione dalle coppe europee di questa stagione costringe il club bianconero a guardare ancora il Napoli e la Lazio in tv. Il passaggio del turno dei partenopei mantiene alta l’attenzione dei bianconeri, perché la squadra di Mazzarri può ancora superarli nelle gerarchie e prendere il loro posto nella competizione. Più complicato, ma non matematicamente impossibile, che sia invece la Lazio a superare tutti nelle gerarchie.

Ad ora i bianconeri rimangono quindi davanti agli azzurri e favoriti per andare al Mondiale per Club, ma non possono portare altri punti alla loro causa. Questa è la situazione con la graduatoria stilata sulla base del ranking quadriennale ufficiale (in rosso le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione, a meno che non vincano la Champions League):

Bayern Monaco (Germania) – 100 punti, già qualificata PSG (Francia) – 77 punti, già qualificata Inter (Italia) – 74 punti, già qualificata Borussia Dortmund (Germania) – 67 punti Porto (Portogallo) – 66 punti, già qualificata Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti Lipsia (Germania) – 61 punti Barcellona – 55 punti Benfica (Portogallo) – 52 punti, già qualificata Juventus – 47 punti Siviglia – 42 punti Napoli – 41 punti Milan – 41 punti Salisburgo – 40 punti Ajax – 39 punti Shakhtar – 35 punti Lazio – 33 punti

Ranking Mondiale per Club pari punti – I criteri da valutare

Si parla dunque di rincorse e possibili sorpassi, Ma come per tutte le classifiche sportive, esiste sempre la possibilità di arrivare a pari punti alla fine della contesa. E il rischio di avere due italiane con il medesimo punteggio non è così remoto, specialmente se si considerano Juventus e Napoli.

I sei punti che dividono partenopei e bianconeri possono essere colmati dalla formazione di Mazzarri con l’approdo ai quarti di finale, ma ciò presuppone una doppia vittoria degli azzurri contro il Barcellona. Ricordiamo che ogni singola vittoria porta in dote due punti, mentre il passaggio del turno (dagli ottavi in avanti) uno solo, così come il pareggio. Quindi un doppio successo contro i blaugrana, con conseguenza logica l’approdo ai quarti, porterebbe cinque punti al Napoli.

Arrivati ai quarti di finale, il distacco con i bianconeri sarebbe solamente di un punto, e potrebbe essere colmato da un pareggio. Ma qualora si verificasse questa situazione, quali sono i criteri che permetteranno a una squadra di avere la meglio sull’altra? Cosa conterà in caso di arrivo a pari punti nel ranking? Di seguito, i quattro criteri identificati per capire chi si qualificherebbe:

Miglior risultato ottenuto nella competizione nelle stagioni prese in considerazione (dal 2020/21 al 2023/24)

Miglior risultato recente raggiunto

Miglior differenza reti

Più gol segnati

Ranking Mondiale per Club pari punti – Gli scenari per le italiane

Secondo questi criteri, per decidere chi avrebbe la meglio fra Juventus e Napoli in caso di pari punti, basterebbe prendere in esame il primo punto elencato. Infatti il miglior risultato dei bianconeri nelle ultime quattro stagioni sono gli ottavi di finale, raggiunti per due volte nel 20/21 e 21/22, mentre per i partenopei ci sono i quarti di finale della stagione scorsa, quando la squadra fu eliminata dal Milan.

Quindi, se Osimhen e compagni arrivassero ai quarti di finale, pareggiando una delle due partite, sarebbero certi di partecipare al Mondiale per Club 2025. Ovviamente a patto di centrare due vittorie contro il Barcellona. In caso contrario si aprirebbero diversi scenari, fra cui quello di dover raggiungere le semifinale nel caso in cui il passaggio contro i catalani fosse deciso da due pareggi. In questo caso il Napoli si porterebbe a casa solamente tre punti (due per i due pari e uno per il passaggio del turno) prima dei quarti di finale, con la necessita di collezionarne altri tre, quindi sarebbe indispensabile l’approdo alle semifinali.

In chiusura la Lazio, per cui la missione aggancio alla Juventus sembra quasi impossibile (anche solo per l’accoppiamento degli ottavi contro il Bayern Monaco). I biancocelesti avrebbero bisogno di un percorso perfetto fino alla finale di Wembley che gli consentirebbe di raccogliere un massimo di 15 punti, ovviamente considerando una doppia vittoria per ottavi, quarti e semifinale. Per agganciare e superare la Juve ne basterebbero 14, quindi un pari al posto di un successo, visto che questa stagione sarebbe la migliore per i biancocelesti e, come abbiamo visto, il primo criterio a pari punti è il miglior risultato ottenuto nelle ultime quattro stagioni.