Roma: nel 2023 rosso dimezzato, ma oltre 100 milioni di euro

La Roma ha chiuso il bilancio 2023 con un rosso di 102 milioni di euro. Il club giallorosso ha più che dimezzato le perdite rispetto all’esercizio precedente (oltre 219 milioni al 30 giugno 2022), ma il risultato netto è ancora negativo in maniera piuttosto pesante. Sulla strategia del club influisce in maniera netta il Settlement Agreement firmato con la UEFA, che ha portato a generare plusvalenze necessarie. I debiti finanziari netti sono aumentati da 323 milioni a 448 milioni, 125 milioni in più.

Roma bilancio 2023 – Ricavi e costi

I dati sono stati resi noti dalla società, mentre il fascicolo di bilancio non è ancora stato depositato. La riduzione delle perdite è dovuta a un miglioramento dei ricavi complessivi di 70,3 milioni, per un totale di 277,1 milioni (circa 205 milioni di euro al 30 giugno 2022). In questa cifra sono comprese anche le plusvalenze da calciomercato, che ammontano a 54 milioni (la più importante quella di Zaniolo).

In miglioramento anche i ricavi da stadio (+23,7 milioni di euro), sui quali hanno inciso i sold-out della passata stagione, oltre al tour in Giappone. E in crescita di 10 milioni di euro anche i ricavi commerciali, in particolare grazie alle ottime vendite della maglia di Paulo Dybala.

I costi complessivi, compresi gli ammortamenti, sono diminuiti di 54 milioni, a un totale di 349 milioni di euro. In calo sia gli ammortamenti (-22 milioni), sia il costo del personale (-10 milioni). L’azionista di controllo, lo statunitense Dan Friedkin, dopo aver proceduto con il delisting della Roma, porta avanti il sostegno del club giallorosso e nell’ultimo esercizio ha erogato 232,5 milioni di euro in conto finanziamento soci. L’obiettivo di Friedkin è quello di spostare l’indebitamento da esposizione verso terzi, diminuita da 270 a 180 milioni, a esposizione verso la proprietà, aumentata da 85 a 318 milioni.

Roma bilancio 2023 – L’indebitamento

L’indebitamento verso la proprietà verrà gradualmente trasferito a riserva patrimoniale. C’è una ricapitalizzazione fino a 520 milioni deliberata dall’assemblea il 18 ottobre 2022, da attuare entro la fine del 2024. Ben 395 milioni versati da Friedkin come finanziamento soci, inclusi i versamenti pregressi, sono già iscritti a riserve patrimoniali. I 125 milioni mancanti per coprire i 520 dell’intera ricapitalizzazione sono coperti da versamenti già effettuati.

A fine ottobre del 2022 la Roma ha emesso un nuovo bond per 175 milioni, a un tasso inferiore a quello del bond precedente, che aveva un valore residuo di 263 milioni ed è stato rimborsato in anticipo.