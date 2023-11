Serie A, la classifica spettatori: Inter e Milan in vetta e mai sotto i 70mila

Le prime 12 partite di questa stagione stanno mantenendo un livello di pubblico presente negli stadi come mai si è visto da inizio millennio. In crescita, infatti, non ci sono solo il numero complessivo di tifosi sugli spalti, ma anche il tasso di riempimento dei vari impianti della Serie A, a testimonianza di come le 20 squadre godano di un seguito importante in tutte le partite fin qui giocate. Ovviamente da vedere se con il proseguo del campionato, arrivato ora quasi a un terzo, questi risultati si confermeranno.

Grande curiosità è rivolta verso i dati relativi alle singole squadre che hanno disputato minimo cinque partite in casa (Atalanta, Milan e Verona) fino a un massimo di sette (Inter, Lecce e Sassuolo). I dati, analizzati e rielaborati da Calcio e Finanza, inoltre, tiene in considerazione la media spettatori delle partite. Ovviamente è da tenere in considerazione che, essendo il campionato ancora in corso, alcune formazioni hanno già ospitato dei big match in casa, mentre altre no.

Spettatori stadio squadra per squadra – Inter e Milan davanti a tutti. Genoa, che numeri

Oltre alla media spettatori, i dati elaborati da Calcio e Finanza prende in esame anche la percentuale di riempimento dello stadio. Infatti se come spettatori Inter e Milan guardano tutti dall’alto verso il basso, grazie al fattore San Siro che fornisce una spinta assicurata alle due squadre, ecco che la percentuale più alta, per quanto riguarda il riempimento degli impianti, è raggiunta dal Genoa che arriva al 97,28%, superando Inter (96,64%), Milan (95,58%) e Juventus (95,5%). L’unica altra squadra a superare il 90% in questo particolare dato è la Roma, terza per media spettatori, con 92,45%.

Un altro interessante dato, presente nella tabella sottostante, è il confronto con la media spettatori della stagione scorsa per le squadre che disputavano già la Serie A. Inter e Milan migliorano, rispettivamente, dello 0,72% e dello 0,67%. Il miglioramento più importante lo fa registrare il Bologna che grazie a un inizio memorabile della formazione di Thiago Motta, imbattuta dalla prima di campionato, ha visto aumentare la sua media spettatori del 15,20%. Al contrario, la formazione che ha visto scendere di più i propri numeri relativi alle presenze allo stadio, attualmente, è l’Atalanta con un -18,51%. Ovviamente da considerare che il Gewiss Stadium è coinvolto in un’importante opera di ristrutturazione che, come si evince dalle stesse riprese televisive, coinvolge una delle due curve.

Ecco la tabella con tutti i dati relativi alle presenze negli stadi squadra per squadra per le prime 12 giornate di Serie A 2023/24: