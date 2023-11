L’Inter punta il soldout a San Siro col Frosinone

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali, che vedranno le selezioni europee terminare il percorso di qualificazione a EURO 2024. Tornando in casa nerazzurra c’è moltissima soddisfazione per il raggiungimento del primo obiettivo stagionale: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che ha portato in dote anche la partecipazione al Mondiale per Club 2025, in attesa che la FIFA la ufficializzi.

Ora, Lautaro Martinez e compagni si rituffano nel campionato, dove c’è da difendere il primo posto dalla Juventus, distante due punti. A San Siro arriverà domenica alle 20.45 un Frosinone rinfrancato dalla vittoria casalinga contro l’Empoli e comunque da un buon avvio di stagione. A sostenere l’Inter, come comunicato una nota ufficiale sul sito nerazzurro, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni con un San Siro che è vicinissimo al tutto esaurito.

Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili nella sezione dedicata del sito dell’Inter con una speciale offerta riservata agli Under 16 che potranno acquistare il terzo anello rosso a 14 euro, mentre gli Under 30 a 20 euro. Gli altri settori in cui l’offerta è valida sono il primo arancio laterale Family, che per gli Under 16 costa 29 euro, e la tribuna d’onoro G per gli Under 30 in vendita a 90 euro. Inoltre, quella con il Frosinone, fra calendario e sosta per le nazionali, sarà l’unica partita che l’Inter giocherà a San Siro nel mese di novembre.