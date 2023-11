Sponsor di maglia, la classifica dei ricavi in Serie A: Juve al top, Inter giù dal podio

Chi guadagna di più dal main sponsor sulla maglia in Serie A? L’Inter si prepara a presentare Qatar Airways come nuovo partner in occasione della sfida di campionato con il Frosinone. La compagnia aerea – come già svelato da Calcio e Finanza – entrerà nel mondo nerazzurro inizialmente versando 1,5 milioni per il resto della stagione, mentre a partire dal 2024/25 potrebbe cambiare ruolo.

Attualmente, lo spazio sulla parte frontale della divisa è occupato da Paramount+ (che versa 11 milioni di euro nel 2023/24), mentre per la prossima stagione potrebbe ospitare proprio Qatar Airways. Nel contrato con l’Inter è infatti presente una clausola attivabile fino a gennaio 2024, che consentirebbe alla società qatariota di diventare main sponsor per 18/20 milioni di euro a stagione.

Ricavi sponsor di maglia Serie A – La Juventus davanti a tutti

Qualora questa intesa fosse siglata, l’Inter si porterebbe al quarto posto per ricavi dal main sponsor di maglia in Serie A, alle spalle di Juventus (45 milioni), Milan (30 milioni) e Fiorentina (25 milioni). Da ricordare che Jeep può decidere di non versare almeno 4 milioni di euro nel 2023/24, a causa della mancata partecipazione della Juventus a Champions ed Europa League. Va inoltre considerato che per i bianconeri e per i viola, entrambi gli accordi sono stati firmati con parti correlate.

Se però quella della Juventus è un’intesa che rispecchia il valore di mercato della divisa, l’accordo tra la Mediacom di Commisso e la Fiorentina appare sopravvalutato. Per quanto riguarda invece il Milan, i rossoneri hanno rinnovato l’accordo con Emirates nel dicembre del 2022, per un contratto che ha preso il via nella stagione 2023/24.

Ricavi sponsor di maglia Serie A – Roma e Napoli in doppia cifra

La top 5 della Serie A si chiude con il Sassuolo, club per il quale vale il medesimo ragionamento fatto per la Fiorentina. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, Mapei ha versato 18 milioni di euro per la sponsorizzazione della maglia nelle casse dei neroverdi. I contratti principali si chiudono con la Roma (circa 12,5 milioni a stagione da Riyadh Season) e con il Napoli (10 milioni a stagione da MSC).