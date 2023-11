Investimenti, dividendi e portafoglio da 37 miliardi: S&P alza il rating di Exor

Migliora il rating di Exor da parte di Standard and Poor’s. Come spiegato in una nota, infatti, la holding degli Agnelli-Elkann (azionista di maggioranza tra le altre della Juventus) ha visto il proprio rating salire ad “A-“ con outlook stabile, mentre è stato confermato il rating di di affidabilità a breve termine “A-2”.

«La società di investimenti con sede nei Paesi Bassi – spiega S&P – ha quasi completato la sua allocazione di capitale, dopo aver venduto PartnerRe per un ricavo netto di 8,6 miliardi di euro nel 2022. I nuovi investimenti includono una quota del 15% in Philips per quasi 3,0 miliardi di euro, altri investimenti nel settore sanitario per circa 1 miliardo di euro (Institut Mérieux e Lifenet), circa 1,3 miliardi di euro in fondi gestiti dalla società di gestione degli asset di proprietà di Exor, Lingotto Investment Management LLP (Lingotto), al 30 giugno 2023, e un programma di riacquisto di azioni da 1 miliardo di euro, tra gli altri».

«Pertanto, riteniamo che la qualità complessiva del portafoglio di Exor sia migliorata e ci aspettiamo che Exor mantenga una quota elevata di asset quotati (circa l’81% al 30 giugno 2023, al netto del completo riposizionamento del capitale). Ci aspettiamo anche che il portafoglio di Exor continui a generare dividendi elevati e che mostri un elevato grado di affidabilità creditizia e una maggiore diversificazione. Abbiamo alzato il rating di affidabilità a lungo termine e il rating delle emissioni di Exor e del suo debito non garantito da “BBB+” a “A- confermando il rating di affidabilità a breve termine di Exor a “A-2″».

«Exor ha aumentato la sua esposizione ai settori sanitario, lusso e tecnologia. Questo è in linea con il suo obiettivo strategico del novembre 2022 di ridurre l’esposizione a settori ciclici, come l’automotive e l’industria. Dopo l’acquisizione di quote di minoranza in Philips e in Institut Mérieux, oltre a altri investimenti minori, stimiamo che il settore sanitario rappresenti ora il 10% del portafoglio adeguato di Exor in prospettiva. Inoltre, gli asset nel settore tecnologico (Via Transportation, Casavo) e nel settore del lusso (Christian Louboutin, Shang Xia) rappresentano attualmente leggermente meno del 5% del valore totale del portafoglio di Exor, escludendo Ferrari N.V. Infine, i contributi in aumento delle società di gestione degli asset interamente di proprietà Lingotto (circa il 6% del totale degli asset adeguati) e Exor Ventures (circa il 2%) – in cui Exor potrebbe investire fino a 1 miliardo di euro in futuro – potrebbero offrire opportunità per rendimenti incrementali e diversificazione, grazie a investimenti quotati o non quotati in diversi settori».

«Il portafoglio di Exor continua a fare affidamento su pochi asset chiave, nonostante il recente miglioramento della liquidità degli asset e gli investimenti in nuovi settori. I tre asset principali di Exor – Ferrari, Stellantis e CNH Industrial – rappresentano circa il 68% del valore totale del portafoglio (Ferrari da sola rappresenta circa il 35%). Di conseguenza, il peso dei tre asset principali della società di investimenti rimane più elevato rispetto a quello di altre società di investimento di grandi dimensioni valutate con una posizione d’investimento più solida e con rating di credito più elevati in Europa, Medio Oriente e Africa. Inoltre, stimiamo che Stellantis rappresenterà circa il 70% del reddito da dividendi di Exor quest’anno».

«Il portafoglio di Exor rimane saldamente radicato nella categoria di grado d’investimento, anche se una parte della sua allocazione di capitale è dedicata ad asset con una minor credibilità creditizia. Visto positivamente il considerevole riposizionamento del capitale di Exor in Philips con rating “BBB+”. Prima della vendita, l’asset di Exor con la migliore credibilità creditizia era PartnerRe, che avevamo valutato “A-” prima dell’operazione. Riteniamo che il significativo investimento di Exor in Philips sostenga la credibilità complessiva del portafoglio di Exor nella categoria di grado d’investimento, insieme alla qualità creditizia degli asset esistenti, inclusi Stellantis, CNH Industrial e Ferrari».

«Sulla base delle valutazioni al 30 giugno 2023, stimiamo che il valore del portafoglio della società di investimenti superi i 37 miliardi di euro. Ciò rappresenta un aumento di oltre 6,5 volte rispetto al valore degli asset di 5,4 miliardi di euro riportato da Exor nel 2009, quando Fiat rappresentava ancora il 45% del suo portafoglio. In totale, il valore degli asset netti dichiarato da Exor per azione è aumentato di circa il 1.060% tra il 30 giugno 2023 e il 1 marzo 2009. Questo è quasi 3 volte superiore al rendimento del 360% dell’indice MSCI World. Negli ultimi anni, la crescita degli asset di Exor ha beneficiato significativamente dalla creazione di Stellantis, dalla redditizia vendita di PartnerRe e, più di recente, dalla forte performance del prezzo delle azioni di Ferrari. Il valore totale della quota del 22,9% di Exor nella casa automobilistica di lusso è aumentato a 13,3 miliardi di euro al 30 giugno 2023, con un aumento del 70,5% rispetto a circa 7,8 miliardi di euro nel giugno 2022. Nel complesso, riteniamo che questa crescita del valore, insieme all’ingente reddito annuale da dividendi proveniente dagli asset chiave, che ha ammontato a circa 850 milioni di euro nell’anno in corso, potrebbe sostenere ulteriori operazioni di diversificazione del portafoglio tramite rotazioni di asset e nuovi investimenti».

«Vediamo anche il pagamento annuale di dividendi da 100 milioni di euro da parte di Exor come modesto, rispetto al flusso annuale di reddito da dividendi di oltre 800 milioni di euro ricevuto negli ultimi tre anni. Exor è controllata da Giovanni Agnelli B.V., che è di proprietà privata della famiglia Agnelli e porta con sé un certo debito finanziario. Non riteniamo che questa entità sia rilevante per la qualità creditizia di Exor in questa fase, date la natura familiare dell’azienda, l’entità relativamente modesta del debito e la politica conservatrice di distribuzione dei dividendi di Exor, oltre alla nostra forte valutazione della gestione e della governance. Detto questo, continueremo a monitorare l’evoluzione del veicolo familiare e i suoi potenziali effetti sulle metriche creditizie di Exor».

«Vediamo un miglioramento del rating come improbabile nei prossimi anni, dato il recente riposizionamento del capitale di Exor. Tuttavia, potremmo considerare un miglioramento del rating per Exor se riducesse in modo significativo la concentrazione degli asset, il che significherebbe che il portafoglio sarebbe meno concentrato nei suoi tre asset principali e includerebbe invece diverse partecipazioni di minoranza quotate con un’alta affidabilità creditizia. Ciò implicherebbe anche l’estensione degli investimenti in nuovi settori e in altre regioni, mantenendo la quota di asset quotati intorno all’80% e garantendo un elevato livello di grado d’investimento nel portafoglio», conclude Standard and Poor’s.