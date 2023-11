Inter-Qatar Airways, accordo in arrivo: c’è la clausola per diventare sponsor di maglia

Il giorno di Qatar Airways sta per arrivare. Il debutto del nuovo sponsor dell’Inter arriverà per la sfida di domenica sera che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi impegnati a San Siro alle 20.45 contro il Frosinone per il posticipo della 12ª giornata di Serie A.

Ma quanto incasserà l’Inter per questo nuovo accordo di sponsorizzazione? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’intesa avrà un valore di oltre 1 milione di euro (intorno a 1,5 milioni) per il resto della stagione. Ma al netto dell’importo di questo contratto, l’unione tra le parti fa ben sperare per quello che riguarda lo sponsor di maglia, uno spazio che sarà “scoperto” nella prossima stagione.

Attualmente il club ha un accordo con Paramount+ (diventato main sponsor già per la sfida con il Torino e per la finale di Champions League con il Manchester City nel 2022/23), che tuttavia scadrà al termine della stagione 2023/24 in un accordo da 11 milioni di euro. Per questo motivo in Viale Della Liberazione sono già state intavolate le prime discussioni in merito proprio con Qatar Airways, con la speranza di aumentare i ricavi su questo fronte.

Come appreso da Calcio e Finanza, il contratto è in definizione e ha già un dettaglio non di poco conto per la prossima stagione: nell’accordo infatti è prevista una clausola, attivabile entro gennaio 2024, che permetterà a Qatar Airways di diventare sponsor di maglia a partire dal 2024/25 a una cifra che si aggira intorno ai 18/20 milioni di euro a stagione, sostituendo quindi Paramount+ sul petto della divisa nerazzurra.